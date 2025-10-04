José Andrés (56), chef español, tajante con este restaurante de Galicia: "De los más increíbles de España"

La gastronomía de Galicia es uno de los principales atractivos de la región. Tanto, que incluso cocineros reputados alucinan con la calidad y el sabor de los platos de sus restaurantes. Este ha sido el caso del cocinero José Andrés, quien realizó el Camino Francés y se maravilló con un establecimiento de la provincia de Lugo.

Se trata del Mesón do Campo, en Vilalba (Lugo). El chef español José Andrés ha hecho partícipes a sus seguidores de la experiencia en este local, calificándolo como "simplemente increíble" y, a juzgar por los platos que ha enseñado, no podemos estar más de acuerdo con él.

"¡Uno de los restaurantes más increíbles de España!"

El reconocido chef ha realizado parte del Camino Francés y visitado diferentes restaurantes gallegos, dejando constancia en redes de los que más llamaron su atención. Además de la Taberna da Modia, el local que calificó como "uno de los más increíbles de España" es el Mesón do Campo.

"Una cocina y comedor regentados por mujeres", comenta el chef. Este restaurante situado en el centro del casco histórico de Vilalba, se caracteriza por "su marcada personalidad en un espacio único, cuidado hasta el mínimo detalle, donde poder disfrutar al máximo de los platos y vinos".

José Andrés compartió fotografías de varios mariscos que le han dejado completamente boquiabierto por su calidad, sabor y espectacular presentación. "Teresa Vázquez es una cocinera de 10, y su hija Elisabeth Castro una sommelier sensacional".

Como apuntan desde el propio establecimiento, su carta "busca un equilibrio entre la creación y la tradición como señal de identidad, ofreciendo una cocina tradicional sin complejos y aportando toques de modernidad en la cocina clásica gallega".

Los productos que utilizan en todos y cada uno de sus platos son de proximidad y de temporada, garantizando su frescura y calidad en cualquier momento del año. Por todo ello, no es de extrañar que el afamado cocinero se rindiera a la propuesta gastronómica de este local.

"Mesón do Campo es simplemente increíble", finaliza el popular chef español José Andrés sobre su experiencia en este restaurante del municipio de Vilalba.