Los trucos de un restaurante de Madrid para hacer la tortilla gallega auténtica: "En primer lugar..."

La tortilla de patatas es uno de los platos más emblemáticos de España. En Galicia, la forma más popular de cocinarla es al estilo Betanzos, aunque son muchas las personas contrarias a comerla tan poco hecha. Seas del team con o sin cebolla, lo cierto es que es una comida que genera opiniones muy dispares.

Un restaurante, Morgana, situado en Madrid ha publicado en sus redes la receta que siguen ellos para "elaborar una tortilla coruñesa auténtica", empezando por el tipo de patata idónea hasta cómo darle la vuelta y, lo cierto, es que para algunos tiene una pinta espectacular.

Trucos para hacer una tortilla perfecta y jugosa

Un restaurante madrileño publica el paso a paso de su tortilla. La "auténtica" tortilla gallega, bien jugosa, cremosa y poco hecha. Qué patata elegir, cómo freírlas, a cuántos grados, su mezcla con el huevo y la vuelta que tanto cuesta a muchos, son algunos de los trucos que desvelan.

"En primer lugar, vamos a elegir la patata de variedad agria por su versatilidad", apunta el cocinero. Una vez tenemos claro qué tipo de patata escoger, apunta que se debe pelar y cortar en bastones para, después, "sumergirla en agua fría durante 15-20 minutos para que pierda todo su almidón".

Tras este paso, apunta que, dado que el agua y el aceite no son los mejores amigos, es necesario "escurrir la patata y secarla con papel absorbente". De lo contrario, lo más probable es que el aceite salte al entrar en contacto con el agua, por lo que conviene evitar imprevistos.

Una vez que tenemos la patata completamente seca, "vamos a pocharla a 120 grados durante unos 15-20 minutos o hasta que esté totalmente blanda", indica el cocinero.

Cuando esta ya esté pochada, llega el momento de "subir el aceite de la freidora a 180 grados y freír la patata durante 2 minutos aproximadamente para potenciar los sabores de la misma". Así, se conseguirá que la patata quede de la forma correcta antes de combinarla con el huevo.

Una vez que esté recién frita, llega el momento de "mezclar con los huevos hasta conseguir una textura cremosa", comenta mientras enseña cómo debe quedar la fusión de ambos productos. Y añade: "Es muy importante machacar bien la patata para homogeneizar la mezcla".

El último paso consiste en echar la mezcla a la sartén después de dejarla reposar durante 2 minutos. "Con la sartén previamente caliente, añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra a la sartén y otro chorrito al plato para darle la vuelta a la tortilla".

El tiempo de cocinado debe ser de unos 30 segundos por cada lado y... ¡voilá! Así realiza un restaurante madrileño la "auténtica tortilla" gallega.