Pagan 120 euros en un restaurante de carretera de Galicia y no dan crédito: "Un espectáculo de sitio"

Subir contenido gastronómico a redes sociales se ha puesto muy de moda, impulsado por el fenómeno de los foodies y el auge de formatos como los vídeos cortos. Esta tendencia ha llevado a la creación de perfiles especializados en probar y compartir experiencias culinarias.

En España existen influencers gastronómicos muy reconocidos, como Pablo Cabezali (@CenandoConPablo) o Sergio Bolaños (@Peldanyos), así como creadores de contenido en formatos más pequeños, como @RodriCome, quien ha visitado recientemente Galicia.

"Parada obligatoria en Ribadeo"

Galicia es considerada uno de los mejores sitios para comer de España y del mundo, y eso lo saben muy bien influencers gastronómicos como @RodriCome, quien en uno de sus últimos vídeos comparte su experiencia en un emblemático restaurante de carretera.

Rodri acudió a Ribadeo (Lugo) acompañado de un amigo gallego para disfrutar de una comida en el restaurante O Piano, especializado en mariscos y carnes a la parrilla, ubicado en un lugar inmejorable, a escasa distancia de la playa de As Catedrais.

Hoy os traigo uno de mis restaurantes favoritos en Ribadeo 🍴✨. Siempre que voy a pescar por la zona no puede faltar la parada… ¡un regalo para el paladar! 😍 Restaurante O Piano, Avenida de las Américas. Ribadeo.. Galicia! 📌 Platos de calidad, gente que sabe lo que hace y… atención 👉 su tarta de pera 🍐🍰 me tiene completamente enamorado. 💡 Importante: en el precio ya están incluidas las bebidas (lo digo porque alguno puede pensar que es caro, pero creedme… la calidad lo vale y mucho). Un sitio 🔝 y os aviso: quien lo prueba, repite. Yo soy el ejemplo.

Entre los diferentes platos destacaron empanada de pulpo, cecina con virutas de queso o un variado de croquetas caseras, incluyendo también un chuletón de vaca gallega, acompañado de pimientos asados y patatas fritas. "Mirad, qué pinta. Súper tierno, jugoso, bastante sabor, muy bueno", dice en el vídeo.

La pareja de amigos quedó maravillada con la calidad de los platos y prácticamente no dejaron nada en el plato. "Chuletón ya casi ventilado, pimientos ya casi ventilados... esas patatas eran tuyas", le dice Rodri a su amigo, a lo que él responde: "No voy a poder con ellas, no me queda hueco".

A la hora de elegir el postre, Rodri optó por la tarta de pera y helado. "Es maravillosa. Os la recomiendo. La tienen fuera de carta", indica.

En total, Rodri y su amigo pagaron 120 euros. "Ahora a echar la siesta, porque estamos para rodar", dicen en tono jocoso. "Un espectáculo de sitio, tenéis que visitarlo sí o sí. Parada obligatoria aquí en Ribadeo", concluye el creador de contenido.

El restaurante O Piano se encuentra en la avenida de las Américas de Ribadeo (Lugo) y abre sus puertas de lunes a domingo de 13:00 a 16:00 horas, salvo los sábados, que también ofrece servicio de cena de 20:30 a 23:00 horas. Los martes permanece cerrado por descanso.