Come un menú del día casero por 15 euros en Galicia y no da crédito: "Cómo os lo montáis los gallegos"

Carnes, pescados, mariscos, verduras, hortalizas... todo producto gallego es sinónimo de calidad. Por algo la gastronomía de Galicia tiene la fama que tiene, y no es para menos. Cuando una comida es casera, con productos frescos y autóctonos, "feitos na casa", se nota, y mucho.

Eso es lo que le pasó a un asturiano que visitó un mesón en Lugo, concretamente en la parroquia de San Pedro de Mera, donde dice que descubrió "un menú del día espectacular por 15 euros" con el que se puso las botas y dice haber conocido a "gente maravillosa".

"Venid, disfrutad y respetad el entorno"

El asturiano subió un vídeo a su cuenta de TikTok comentando su experiencia en el Mesón de Crecente, un establecimiento que destaca por su comida preparada en cocina de leña y por su buena materia prima, con platos 100% caseros y de productos de calidad.

"Su especialidad es el cocido en invierno, pero el menú es brutal", dice el cliente. Además, también añade que su cocido es tan famoso que "Amancio Ortega fue a comer dos días seguidos".

No es de extrañar su popularidad, porque todos los platos que muestra en el vídeo tienen una pinta incuestionable. Tal y como comenta la dueña en el vídeo, el establecimiento lleva funcionando 100 años y es "todo casero", además de añadir que solo hay 4 platos "pero son buenos".

#galicia #restaurante #menudeldia #comidacasera ♬ Taking every Chance - 佚名 @senen98_ Descubrí un mesón con un MENÚ DEL DÍA espectacular por 15 EUROS, pero destaco en especial haber conocido a gente maravillosa. Venid, disfrutad y respetad el entorno. Su especialidad es el cocido en invierno, pero el menú es brutal. Estuvimos horas de tertulia post comida, empapándome de la historia del lugar y hablando de las redes sociales. Buena materia prima y una familia entregada a su negocio, recordad llamar para reservar y así evitar aglomeraciones. No he sacado la cuenta porque me invitaría con esta frase: “paga la siguiente, queremos que vuelvas”. 📍Mesón Crecente #comida

"Espectacular señores. Menú del día por 15 euros en Galicia. De locos", dice nada más comenzar su vídeo.

Comienza por una sopa de cocido, la cual, a juzgar por la cara que pone al llevarse una cucharada a la boca, le encanta. Tras esto, enfoca un plato de carne de jabalí con patatas, del que poco tiene que decir: "La pinta que tiene esto compañero. ¡Cómo os lo montáis los gallegos, eh!", comienza a probarla y los elogios no son suficientes, "tiene un color la carne y todo..."

Para acompañar pidió una ensalada "con tomates del huerto que tienen detrás" que, la verdad, presentan un color increíble. Todavía le quedaba sitio para el postre y se decantó por el flan casero, del que poco o nada había que decir: "Esto es un puto espectáculo", dice sin dudarlo.

Además de la gran calidad de la comida, el asturiano también elogió el buen servicio recibido durante la comida y sobremesa. "Estuvimos horas de tertulia post comida, empapándome de la historia del lugar". En definitiva, lo tiene claro: "Buena materia prima y una familia entregada a su negocio".