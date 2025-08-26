Una abuela gallega y su truco secreto para unos huevos rellenos perfectos: "No hay que escatimar"

La cocina de las abuelas siempre es la mejor. Son excelentes cocineras porque seleccionan cuidadosamente cada ingrediente, logrando que la receta salga perfecta y que todos los nietos quieran repetir plato. Entre las preparaciones más populares, los huevos rellenos son un clásico de nuestra gastronomía.

Los huevos rellenos son un plato versátil y muy sencillo de preparar. La receta admite infinidad de variantes: los más tradicionales se rellenan con atún; otros prefieren añadir anchoas o aceitunas. No existe una única forma de hacerlos, pero hay un secreto que marca la diferencia: no escatimar en mayonesa.

"Están tremendos"

En un vídeo publicado en redes sociales, la usuaria de TikTok @Sfennouss ha compartido la receta de su abuela gallega para preparar unos huevos rellenos perfectos. Sin detenerse en presentaciones, va directa al grano para que la preparación resulte clara y sencilla de seguir.

"Atún, tomate y la yema de los huevos previamente cocida", explica. "Ahora hay que echar un poquito de mayonesa, no hay que escatimar", añade la abuela. Luego mezcla todo cuidadosamente y rellena los huevos con ayuda de una cuchara.

Así de sencilla es la preparación de este aperitivo perfecto para el verano. "Están tremendos", afirma la nieta, a lo que algunos usuarios de TikTok responden: "Están buenísimos, yo también los preparo"; "¡Perfectos! Yo luego les pongo una capita de mayonesa por encima, y huevo rallado"; "Necesito saber más recetas de tu abuela, por favor".

Dada la buena acogida del vídeo, con más de 600.000 visualizaciones y 25.000 'me gusta', @Sfennouss y su abuela han publicado otras dos recetas más: empanadillas caseras y tortilla de patatas, que también han conquistado a sus seguidores.

Sin guion ni efectos especiales, @Sfennouss y su abuela han conquistado TikTok con su sencillez. Con solo un sartén (o una olla) e ingredientes de buena calidad, logran dar vida a recetas tradicionales que conquistan a todos.