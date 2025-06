El municipio costero de Galicia donde comer el mejor marisco y pescado: "Se vive por y para el mar"

Por todos es sabido que la gastronomía en Galicia es conocida por ser una de las más exquisitas de todo el país, pues aquí puedes encontrar propuestas para todos los estilos y gustos que te dejarán sin palabras por su gran sabor. Carnes, verduras, pescados, mariscos... lo que quieras, como lo quieras, pero siempre delicioso.

National Geographic lo tiene claro, y por eso ha publicado una selección de 8 pueblos de la provincia de Lugo donde mejor se come. Entre ellos, destaca Viveiro (Lugo), por ser un municipio que, según indican, cuenta con "quizá la merluza más reputada del país".

Aquí se come "muy bien"

Ponte da Misericordia, en Viveiro Shutterstock

Viveiro es un municipio costero de las Rías Altas situado dentro de la comarca de A Mariña Occidental, de la cual es su capital. Con 109,3 km cuadrados y casi 16.000 habitantes, se sitúa en el valle formado por el río Landro que desemboca en la Ría de Viveiro.

En esta misma ría se encuentra la localidad de su misma nombre, pegada a las localidades de Covas (separada de ella por un puente sobre la ría) y Celeiro, famosa por su puerto de pescado.

"Presumir en un país como España de dar nombre a una merluza es de premio, pero Celeiro lo hace, desembarcando en esta parroquia de la localidad de Viveiro a quizá la merluza más reputada del país", opina National Geographic.

Merluza en la plaza de abastos de Viveiro

Y es que hablar del puerto de Celeiro es hablar de calidad, convirtiéndose en uno de los puertos más importantes tanto en volumen de pesca como en ventas. ¿La clave? Apostar por uno de los pescados más consumidos en los hogares españoles.

National Geographic no duda en afirmar que "lo que sí es cierto es que en este rincón de A Mariña Occidental se come mucho pescado y marisco -y muy bien-", y no vamos a ser nosotros quienes nieguen esta afirmación, porque es 100% real.

Viveiro destaca por la calidad de sus restaurantes, mesones y bares de tapas, lo que lo convierte en un lugar destacado para quienes buscan buena gastronomía, sin dejar de lado los paisajes espectaculares del litoral gallego, en este caso de la costa cantábrica.

Su cocina se basa en productos frescos del mar y de la ría, con un sinfín de establecimientos que ofrecen una gran variedad de platos. Son especialmente valorados los mariscos como nécoras, percebes, camarones, almejas o centolla, así como pescados como lubina, merluza del pincho, sardinas o salmonetes.

Entre los locales que destaca la prestigiosa revista se encuentra el restaurante Nito, "donde fabes con almejas, calamares en su tinta y rollo de bonito son apuesta ganadora".

Terraza del Restaurante Nito, en Viveiro restaurantenito.com

También señala una visita obligada a Las Sirenas, para disfrutar de las espectaculares vistas, sin olvidarse del restaurante Louzao, considerando "un pecado", no visitarlo.

Además de esto, tienen protagonismo los calamares, pulpo y chocos, junto a las carnes de cerdo y ternera, acompañadas de verduras locales.

En este sentido, National Geographic indica que "O Recuncho hará las delicias de los que busquen ambiente doméstico y comida gallega y, para los que busquen una experiencia algo más refinada, imprescindible apelar al Boa Vista".

Todo esto hace de Viveiro un referente gastronómico, donde se combina la cocina tradicional con propuestas más innovadoras.

Una última aclaración que ofrece la revista es visitar la lonja, donde ofrecen visitas guiadas para conseguir "una inmersión total en una localidad que vive por y para el mar", finaliza.