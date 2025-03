La receta más barata y sabrosa de las abuelas gallegas: con pocos ingredientes y muy fácil de preparar

Comer es uno de los mayores placeres de la vida. El recetario gallego posee platos muy sabrosos que encantan a cualquiera. Nada mejor que un caldo bien calentito en para entrar en calor, aunque otra receta que nunca falla son las papas de millo gallegas o papas de maíz. Son un clásico de las abuelas gallegas que destaca por ser súper económico y muy fácil de preparar.

Si no te gusta pasar mucho tiempo en la cocina, las papas de millo son una opción perfecta. Las tendrás lista en 30 minutos y te darán suficiente fuerza para continuar el día. Es una de las elaboraciones más antiguas y humildes de Galicia, de pocos ingredientes, que se consumía con mucha frecuencia hace unas décadas, pues no había otra cosa para comer.

La receta más fácil del recetario gallego

Las papas de millo gallegas es una de las recetas más tradicionales de la cocina gallega. Nuestros antepasados saciaban su estómago con ellas, aunque hoy por hoy prácticamente nadie las prepara. "Esta receta se perdió, pero todavía hay casas que siembran maíz para hacerlas", explica la escritora Mónica Prego en su libro O carón do lume. "Las más ricas eran las de agua del caldo, que se apartaba para la pota de las papas antes de echar las patatas y la verdura", cuenta.

El maíz está presente en numerosos platos de la gastronomía gallega como las papas de millo, una receta sencilla pero deliciosa que solo necesita tres ingredientes que todos tenemos en casa: agua, harina de millo y leche. Su textura es cremosa y su sabor te transportará a otra época. ¿Cómo se elabora este humilde plato? Primero te contamos los ingredientes y cantidades que necesitarás:

400 ml de agua (o agua de caldo)

100 g de harina de millo (la harina del molino es la mejor)

100 ml de agua fría para diluir la harina

1 pizca de sal

50 ml de leche caliente

Azúcar (opcional)

En cuanto a los pasos que hay que seguir para la elaboración de las papas de millo, tienes que tener en cuenta los siguientes:

Echamos el agua o el agua de caldo en una pota y lo ponemos a hervir. Mientras tanto, mezclamos los 100 g de harina de millo con los 100 ml de agua fría Cuando el agua empiece a hervir, echamos la mezcla, poco a poco, removiendo bien para que no se hagan grumos Dejamos cocer 30 minutos las papas de millo, removiéndolas de vez en cuando para que no se quemen. Si vemos que espesan mucho, añadimos un poco de leche caliente Cuando estén bien cocidas, las apartamos del fuego y las servimos en un plato o en una cunca Dejemos que enfríen y añadimos unas cucharadas de azúcar y un poco de leche, ¡y a disfrutar!

Las papas de millo gallegas es una receta tradicional con pocos ingredientes (y muy económicos) que no tiene ningún tipo de dificultad. En cualquier caso, si algún paso no te ha quedado del todo claro, Mónica Prego tiene un vídeo explicativo en su perfil de Instagram (@pandebroa.by.monikaprego). "Es una de las recetas más humildes con las que crecí, y todavía hoy me sigue encantando. Me transportan a mi infancia, a la lareira y a mi abuela", dice.

Además de ser una receta sencilla, es un plato muy nutritivo. La harina de maíz es fuente de vitaminas de los grupos A y B, y es rica en carotenos, que aportan beneficios a la vista, la piel y previenen la oxidación celular. La leche, por su parte, constituye el mejor aporte de calcio, proteínas y otros nutrientes necesarios para la formación de huesos y dientes. En la edad adulta, ayuda a la conservación de la masa ósea, contribuyendo así a prevenir la desmineralización de los huesos.