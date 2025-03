El paraíso del queso está en este pueblo de Galicia según 'National Geographic': no te lo puedes perder

Cuando se habla de los mejores quesos de España es imposible no mencionar en la lista a varios manjares de Galicia, y eso no se le puede discutir a ningún gallego. Este lácteo es uno de los más preciados por casi todo el mundo, y no es para menos, porque cualquier comida está más rica si le añades queso en cantidades industriales. Así, existe un pueblo en Galicia al que National Geographic ha denominado el "paraíso de los quesos" y, siendo sinceros, no le falta razón.

Shutterstock El queso de Galicia que está triunfando en España y en todo el mundo

Se trata del queso de Arzúa-Ulloa, un delicioso manjar elaborado a partir de leche de vaca, muy cremoso, de sabor suave y equilibrado que combina a la perfección con cualquier sabor y comida. Es ideal para degustar como acompañante o completamente solo para disfrutar al máximo de su sabor. Un verdadero tesoro de la gastronomía gallega que todo el mundo debería probar.

El "paraíso de los quesos" está en Galicia

Queso de Arzúa-Ulloa Shutterstock

Si eres amante del queso, no puedes perder la oportunidad de visitar el pueblo de Arzúa, ya sea esta primavera, durante las vacaciones de Semana Santa o cuando puedas coger unos días libres en el trabajo para hacer una mini escapada. Este municipio de 6.000 habitantes se encuentra en la ruta del Camino de Santiago, por lo que es uno de los pueblos más queridos por los peregrinos al ser la ocasión perfecta para degustar uno de los mayores manjares gallegos.

Este queso está elaborado a base de leche de vaca y destaca por su textura cremosa y su sabor suave, magnífico para todo tipo de paladar. En los últimos años se ha vuelto especialmente popular, tanto, que producen más de 3.200 toneladas al año. En el mes de marzo tiene lugar la 'Festa do Queixo de Arzúa', que este 2025 cumplió su 50 aniversario. Por desgracia, acaba de celebrarse hace poco más de una semana, por lo que habrá que esperar hasta marzo de 2026 para disfrutar de este increíble evento gastronómico.

¿Por qué Arzúa crea este manjar? Esta localidad tiene las condiciones esenciales e idóneas para producir este tipo de lácteo: el clima húmedo, su entorno de pastos verdes, y una amplia y conservada tradición ganadera. Una vaca que pastorea libremente por el prado dará una mejor leche y, en consecuencia, un queso de mayor calidad.

Otros quesos gallegos de gran valor

Quesos gallegos Xunta de Galicia / Consellería do Medio Rural

Galicia cuenta con cuatro quesos amparados por el sello Denominación de Origen Protegida (D.O.P.), un reconocimiento que garantiza que el producto proviene de Galicia y que su calidad o características están intrínsecamente ligadas a la región. Esta etiqueta asegura que cada etapa del proceso de producción se lleva a cabo en esa zona determinada, lo que resalta la autenticidad y el valor del queso.

Estos quesos gallegos tan reconocidos son el de San Simón de la Costa, Cebreiro, Arzúa-Ulloa y el de Tetilla.

El Queso de Tetilla es, quizá, el más conocido de los quesos gallegos, muy apreciado tanto en Galicia como fuera de ella gracias a su sabor mantecoso y ligeramente ácido, con un aroma suave. Se elabora en toda la región con leche de vaca. Este queso de pasta blanda tiene forma cónica y un peso que varía entre 500 g y 1,5 kg. Presenta una corteza fina y amarilla, mientras que su pasta es cremosa y de color blanco-amarillento.

Por su parte, el queso de O Cebreiro atribuye su origen a los primeros monjes que se instalaron en O Cebreiro y a la buena promoción del Camino de Santiago. Se presenta en un molde en forma de gorro de cocinero, por lo que es muy reconocible. Se puede consumir en fresco o curado. El fresco su pasta es blanca, blanda, muy fundente y de sabor ácido. En cambio, el curado tiene un sabor un tanto picante y lácteo.

En cuanto al queso de San Simón de la Costa, uno de los quesos ahumados más populares de Galicia, se elabora en la comarca de Terra Chá (Lugo). Tiene una forma muy peculiar en forma de bala y destaca por su exquisito sabor y su aroma de leche recién ordeñada. La leche utilizada es de las razas rubia gallega, pardo alpina, frisona y sus cruces.