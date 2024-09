Así puedes preparar percebes: el alimento gallego repleto de proteínas y bajo en grasas

Galicia es un paraíso gastronómico para los amantes del buen comer. Aquí los foodies pueden encontrar infinidad de productos procedentes del mar de excelente calidad. Desde zamburiñas hasta pulpo. Desde vieiras hasta navajas. Desde langostinos hasta carabineros. Sin embargo, el crustáceo más exquisito y deseado es un alimento repleto de proteínas y bajo en grasas.

Sin más rodeos, hablamos de los percebes, un producto estrella en Galicia que podría ayuda aliviar resacas. Aunque la única forma de evitar este malestar es no beber alcohol, hay algunos estudios que apuntan a posibles beneficios de determinados tipos de pescado y de marisco para recuperarse, si bien la dietista nutricionista y directora de la clínica Nutriciona, Emma Enríquez, asegura que no hay evidencia científica clara al respeto, pero considera que puede tener cierto sentido en cuanto a la reposición de sal.

Un alimento ideal para perder peso

Los percebes, a diferencia de otros mariscos, son "alimentos sin grasa y con un contenido en colesterol mucho menor que cualquiera de su grupo", indica la Federación Española de Nutrición. Además, "son fuente de minerales como el selenio, magnesio, potasio, fósforo, calcio y yodo", y respecto al contenido en vitaminas, "destaca la vitamina B12, tiamina, roboflavina, niacina y B6, las cuales contribuyen al metabolismo energético normal".

Es un alimento perfecto para dietas de pérdida de grasa, ya que cada 100 gramos de porción comestible aportan 59 kcal. Por otra parte, la Federación Española de Nutrición destaca su contenido en proteínas (13,6 g), un nutriente fundamental que contribuye a fortalecer los huesos, los músculos y la piel; a transportar vitaminas, y a reparar células y producir otras nuevas, entre otras muchas tareas.

La preparación de los percebes es muy sencilla y rápida, puesto que tan solo hay que cocer el producto durante un minuto en una olla con abundante agua y un puñado de sal gorda. Es importante no exceder este tiempo y sacar el alimento con una espumadera. A la hora de servirlos, la mejor forma es con un paño que cubra la fuente con el objetivo de que se mantengan calientes.

No es necesario lavar los percebes antes de cocerlos, aunque es recomendable pasarles un agua para quitarle cualquier restro o adherencia. Y a la hora de degustar este exquisito producto, "lo más sencillo es tirar de ellos a partir de la uña, poniéndolos en dirección al plato para que no te salpique el líquido que llevan en su interior", explica el restaurante gallego en Madrid, O' Caldiño, que detalla que "hay quien se come la carne de la uña, pero lo más normal es que se tire".

La fiesta del percebe más legendaria

Plato de percebes Shutterstock

Las fiestas son un clásico del verano gallego y muchas de ellas ponen el foco en la gastronomía. En este sentido, el pequeño municipio coruñés de Corme celebra desde 1992 su legendaria fiesta del percebe do Roncudo, el producto más típico de la zona. Tiene lugar a comienzos del mes de julio y la jornada incluye en su programación una degustación, pasacalles, actuaciones musicales, actos conmemorativos y una guardería infantil con animadoras, hinchables y pinta caras gratuitos.

Si te encantan los percebes, Xove, en A Mariña Lucense, a apenas unos kilómetros de Viveiro, San Cribao, Cervo o Burela, celebra otra fiesta del percebe por todo lo alto y a "precios populares", un concepto que significa que el producto es más barato de lo normal que si lo compas en una pescadería o en un mercado de abastos. Este 2024, el evento estuvo amenizado por la charanga Os Charangos, y posteriormente por la actuación de una discoteca móvil.

Otro municipio gallego que dedica una fiesta a este exclusivo crustáceo es Aguiño, en Ribeira (A Coruña). De hecho, la celebración de este fruto del mar congrega a tanta gente que ya ha sido nombrada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Se trata de una jornada para comer percebes, pero también otros productos típicos de la gastronomía gallega: empanada, pulpo á feira, churrasco...