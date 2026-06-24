El restaurante del puerto de Ferrol que conquista con recetas viajeras y raíces gallegas

En un paseo por el puerto de Ferrol, también llamado popularmente “ Muelle de Curuxeiras”, he descubierto el que es uno de mis restaurantes favoritos desde el primer momento, y no sólo por la localización, frente a la Lonja de Ferrol, cerca de la Lancha de Mugardos, el parque nuevo o estas calles que rememoran el esplendor de Ferrol, con sus pescadores, “Fiesta de la Parrocheira”, los fuegos artificiales todos los 1 de septiembre.

Aquí me encontré una amplia terraza con un local muy bien decorado, igual hasta se me asemeja a un yate por dentro, una amplia barra para tomar el aperitivo y una cocina abierta que hace las delicias de cualquier curioso y enamorado de la cocina.

Aquí me recibe su propietario Álvaro González con una amplia sonrisa y me lo enseña todo.

Una decoración recuerdo de sus viajes, detalles marineros, y su cocina, donde hace las delicias de todo aquel que aquí para, y además es su templo porque cada plato es más sorprendente que el anterior.

Platos de A Maruxaina

Viene de una familia dedicada en cuerpo y alma a la hostelería, es la tercera generación. Comenzaron sus abuelos y continuaron sus padres en el “Restaurante Tomás” en Neda.

Su abuela Amelia a quien yo conocía y admiraba ya de pequeñita , pues mi familia les servía el marisco y yo siempre acompañaba a mi padre, y ella siempre me regalaba unas patatas fritas caseras, y yo todavía recuerdo esos manjares “las cigalas a la plancha” , “El salpicón de bogavante…” impresionante, de hecho, nos cuenta su nieto Álvaro que fue la primera mujer en Galicia y “ Casa Tomás” el primer restaurante en recibir una estrella Michelin en el año 1991, llegando a ser en esa época uno de los mejores restaurantes de España, y de toda esta historia llega la herencia de sabores y olores que intenta plasmar en cada plato.

Después de muchos viajes hace 7 años abrió las puertas de A Maruxaina, el nombre viene de una sirena a quien los pescadores pedían volver a buen puerto.

Sus Platos impresionan por su frescura y presentación.

Para él el producto lo es todo y lo cuida y lo mima como hacen en la cocina japonesa que es su favorita y aquí es donde refleja unos platos con un gran toque japonés como son el sushi de salmón gallego, a su estilo con un toque especial. El sashimi de jurel marinado. Caballa de la ría de Ferrol marinada con escabeche.

Plato de Maruxaina

Pero también nos transporta a México con su plato estrella “ El codillo estilo pibil” , con esas especias y 10 horas de elaboración en el horno. Realmente sorprendente.

Y seguimos viajando y nos trae “ Raya a la gallega con especias del mundo”, una receta que no quiere desvelar pero que recuerda a ese plato que elaboraba su abuela pero con los aromas y sabores de sus viajes.

También nos encontramos platos más clásicos aunque deliciosos como son sus “Croquetas caseras a su estilo” , “ Presa ibérica a la brasa”...

En realidad venir a este rincón del puerto de Ferrol, es venir de viaje a descubrir sabores del mundo y además un trato único.

Volveré a pasear por esas calles de mi “Ferrol Vello". Volveré a disfrutar de los sabores de antaño y el mejor producto de nuestros mares. Volveré a “A Maruxaina”.