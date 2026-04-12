Ni café, ni cocina 'del montón': El restaurante de Ferrol que sorprende con una cocina vanguardista de mucho talento

Café Vanessa, en Ferrol, sorprende con una cocina creativa y vanguardista que rompe con las apariencias y lo convierte en uno de los restaurantes más interesantes de la ciudad

En el Café Vanessa, en Ferrol, nada es lo que parece. Empezando por su propio nombre, ya que de café tiene poco y de restaurante mucho, este negocio es una auténtica caja de sorpresas, de las buenas, conviene matizar. Nada hace presagiar lo que vas a encontrar en su interior.

Si nos fiásemos de las apariencias, el aspecto del local invita a pensar en un restaurante de menú del día, de cocina ‘del montón’, máquina tragaperras y caña con pincho. Nada más lejos de la realidad. En Café Vanessa no solo se come bien, sino que su propuesta es talentosa y vanguardista. Toda una sorpresa que merece ser descubierta.

A la tercera va la vencida: las tres vidas de Café Vanessa

Nos cuenta José, el propietario del local, que este negocio pasó por diferentes etapas hasta llegar a donde está: “Abrimos por primera vez en agosto de 1990. Primero como restaurante, pero se dio mal. Luego montamos una heladería que funcionó muy bien durante mucho tiempo, hasta que vino la crisis y tuvimos que cerrarla. Entonces, para recomenzar, decidimos arriesgarnos y volver a la cocina, pero con la idea de hacer algo diferente al resto. Algo novedoso.”

Y así nació Café Vanessa, con la convicción de darle una vuelta de tuerca a la cocina que hace el 99% de los restaurantes de su entorno y, a la vez, conectar con el cliente de siempre.

José echó un órdago a la grande: prescindió del menú del día, eliminó el concepto de pincho por consumición, e incluso retiró la máquina de tabaco y la tragaperras. Su idea era sencilla: iba a dar de comer, y se iba a centrar en hacerlo bien.

El primer año fue duro, con apenas clientes sentados en las mesas. Pero un día, el restaurante empezó a crecer hasta llegar al día de hoy, con los fines de semana llenos, listas de espera para coger mesa y un flujo constante de lunes a viernes.

Su pulpo, uno de los platos imprescindibles del restaurante.JPG

Una cocina de vanguardia, pero reconocible

Al frente de la cocina se encuentra Adrián, un joven chef lleno de talento que hace esa “cocina diferente, pero a la vez parecida” que pretendía José. Y lo hace con soltura. Su carta es pequeña, con platos pensados para compartir y algunos fuera de carta que presentan a diario en sus pizarras. Cuenta con dos postres fijos y un par de platos salados en los que Adrián prueba elaboraciones más alejadas de la propuesta del restaurante, muchas veces con bases asiáticas.

No os podéis perder las brochetas de langostinos, que se rebozan en kikos; las vieiras del Pacífico, que se hacen a la plancha y se terminan con una muselina de erizos que se gratina; y otro imprescindible, las bolitas de queso, elaboradas con queso de cabra y un hojaldre al que se incorpora una mermelada de pera.

Uno de los grandes platos, y que resume a la perfección el espíritu del Café Vanessa, es el pulpo, que se prepara con una crema de patata de base y una ajada con diferentes verduras. Es un plato sutil, con muy buen producto, elaborado con talento, pero que se aleja del pulpo tradicional que encontrarás en otros restaurantes.

Algo propio y personal, pero igualmente reconocible.

También os recomendamos que probéis la tosta de sardina ahumada, servida en pan vienés y con una crema de queso San Simón y una mermelada ahumada. Con esta tosta, el restaurante logró la mención especial del jurado y el cuarto puesto a la mejor tapa de Galicia en el festival de tapas celebrado en Ourense hace unos meses.

Café Vanessa es uno de esos lugares que gusta descubrir, perfecto para sorprender a alguien con una propuesta que nunca esperarías a primera vista. Un restaurante al que, cuando lo hayáis probado, volveréis con total seguridad. Un referente de la cocina ferrolana.