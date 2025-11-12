Tapas del concurso Tapéate 2025 en Ferrol

Tapas del concurso Tapéate 2025 en Ferrol Concello de Ferrol

Tapéate 2025 en Ferrol: estos son los 24 locales participantes con tapas (dulces y saladas) a 3 euros

La ciudad departamental se convertirá en la capital de las tapas del jueves 13 de noviembre al domingo 23 con una nueva edición de Tapéate

Las tapas son un símbolo de la cultura española y un elemento clave de la relación social. Ir de tapas no solo permite disfrutar de una gran variedad de platos, sino que también fomenta la unión y la conversación.

Bajo esta premisa, Ferrol lanza una nueva edición del concurso Tapéate, que se celebrará del jueves 13 de noviembre al domingo 23, con la participación de más de una veintena de locales de hostelería de la ciudad.

Premios de hasta 500 euros

Buenas noticias para los vecinos de Ferrol: Tapéate estrena una nueva edición que contará con la participación de 24 locales de hostelería. Durante el horario de comida y cenas, cada establecimiento ofrecerá tapas, que podrán ser dulces o saladas, al precio de 3 euros sin bebida.

Tapéate repartirá premios de 500, 400 y 300 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente. El jurado profesional, que estará compuesto por tres miembros, tendrá en cuenta los criterios de presentación, elaboración, degustación y el uso de productos autóctonos.

Asimismo, habrá un galardón especial del público dotado con 300 euros, que se otorgará a la tapa más votada.

Los locales participantes distribuirán entre sus clientes las tarjetas en las que los consumidores deberán escribir sus datos de contacto y la tapa favorita, y depositaras en las urnas dispuestas en los locales.

Esas mismas tarjetas servirán como participación en el sorteo de tres bonos de actividad turística en la comarca de Ferrolterra por valor de 100 euros para cada uno.

Para que la participación sea válida, deberá llevar el sello de, al menos, cuatro locales participantes diferentes. El sorteo se realizará en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería el próximo 27 de noviembre a las 10:30 horas.

Listado completo de tapas (dulces y saladas) a 3 euros

A continuación, te detallamos la lista completa de locales participantes y tapas para el concurso Tapéate 2025:

A Canfurnada

Pastel de mejillones con alioli de limón

Pastel de mejillones con alioli de limón A Canfurnada

  • Tapa: Pastel de mejillones con alioli de limón
  • Ubicación: Calle Sánchez Calviño, 10
  • Horario: De 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. Martes cerrado por descanso

Ábaco

Tapa de cabra y calabaza

Tapa de cabra y calabaza Ábaco

  • Tapa: Cabra y calabaza
  • Ubicación: Calle Magdalena, 81
  • Horario: Lunes, de 13:00 a 15:00 horas; martes a sábado, de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas

Cafetería Miramar

Tapa 'Totopo del pescador'

Tapa 'Totopo del pescador' Cafetería Miramar

  • Tapa: Totopo del pescador
  • Ubicación: Porto de Curuxeiras
  • Horario: Lunes a domingo, de 12:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas

Bodega de La Estrella

Tapa de carrilleira do Souto

Tapa de carrilleira do Souto Bodega de La Estrella

  • Tapa: Carrilleira do Souto
  • Ubicación: Avenida Esteiro, 7
  • Horario: De 13:00 a 15:50 horas y de 20:00 a 22:30 horas. Viernes y sábado noche hasta las 23:30 horas. Lunes cerrado

El Jardín

Brioche de lacón BBQ

Brioche de lacón BBQ El Jardín

  • Tapa: Brioche de lacón BBQ
  • Ubicación: Pardo Baixo, 12
  • Horario: Viernes y sábado, de 20:00 a 00:00 horas

Tasca da Vella

Entroido en brioche

Entroido en brioche Tasca da Vella

  • Tapa: Entroido en brioche
  • Ubicación: Praza Vella, 6
  • Horario: A partir del viernes 14, en horario de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:30 horas

Parador de Turismo

Tapa 'Susurro del mar en cristal'

Tapa 'Susurro del mar en cristal' Parador de Turismo

  • Tapa: Susurro del mar en cristal
  • Ubicación: Praza do Contralmirante Azarola Gresillón
  • Horario: Todos los días, de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas

Vanessa

Tapa 'Nun trís pola ría'

Tapa 'Nun trís pola ría' Vanessa

  • Tapa: Nun trís pola ría
  • Ubicación: Estrada Catabois, 365
  • Horario: Lunes, de 12:30 a 14:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. Cerrado lunes por la noche y martes todo el día

Boss

Brocheta salvaje

Brocheta salvaje Boss

  • Tapa: Brocheta salvaje
  • Ubicación: Avenida Esteiro, 33
  • Horario: De 13:00 a 15:45 horas y de 20:00 a 23:00 horas. Viernes y sábado noche hasta las 00:00 horas. Lunes cerrado

An Strato

Panicuri da ría

Panicuri da ría An Strato

  • Tapa: Panicuri da ría
  • Ubicación: Calle Iglesia, 36
  • Horario: Todos los días, de 13:00 a 15:30 horas. Lunes a jueves, de 20:00 a 22:30 horas. Viernes, sábado y domingo, de 20:00 a 23:30 horas

Castilla 75

Tapa de langostino en texturas

Tapa de langostino en texturas Castilla 75

  • Tapa: Langostino en texturas
  • Ubicación: Estrada Castela, 75
  • Horario: De 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas

Bacelo

Ferrol

Ferrol Bacelo

  • Tapa: Ferrol
  • Ubicación: Rúa Dolores, 44
  • Horario: Jueves a lunes, de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas. Martes y miércoles cerrado

7 Vidas

Tapa 'Fino pero cochino'

Tapa 'Fino pero cochino' 7 Vidas

  • Tapa: Fino pero cochino
  • Ubicación: Rúa do Sol, 68
  • Horario: Miércoles a sábado, de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas. Domingo, de 13:30 a 15:00 horas

Tortillería Don Gil

Tapa 'Galaico-Caribeña'

Tapa 'Galaico-Caribeña' Tortellería Don Gil

  • Tapa: Galaico-Caribeña
  • Ubicación: Rúa Arce, 29
  • Horario: De 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas

Rexouba

Hambóndiga

Hambóndiga Rexouba

  • Tapa: Hambóndiga
  • Ubicación: Rúa Magdalena, 98
  • Horario: Lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Sábado, de 20:30 a 23:00 horas

Hotel Valencia

Tapa 'Alma'

Tapa 'Alma' Hotel Valencia

  • Tapa: Alma
  • Ubicación: Estrada Catabois, 390
  • Horario: Lunes a sábado, de 19:30 a 22:30 horas

Mesón Picasso

Tapa de lentejas con verduras y crujiente de lomo ibérico de Bellota

Tapa de lentejas con verduras y crujiente de lomo ibérico de Bellota Mesón Picasso

  • Tapa: Lentejas con verduras y crujiente de lomo ibérico de Bellota
  • Ubicación: Praza das Angustias
  • Horario: De 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas. Cerrado domingo y lunes

Sinxelo

Tapa 'Merienda del Patrón'

Tapa 'Merienda del Patrón' Sinxelo

  • Tapa: Merienda del Patrón
  • Ubicación: Rúa Españoleto, 50
  • Horario: De 13:45 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:00 horas

A Maruxaina

Tapa 'Tesouros da nosa ría parte 2: ramen de sardiña asada e lacón'

Tapa 'Tesouros da nosa ría parte 2: ramen de sardiña asada e lacón' A Maruxaina

  • Tapa: Tesouros da nosa ría parte 2: ramen de sardiña asada e lacón
  • Ubicación: Estrada Porto-Graña
  • Horario: Martes a sábado, de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 22:30 horas. Domingo, de 13:30 a 15:30 horas

Josefa's

Korokke galego-xaponés

Korokke galego-xaponés Josefa's

  • Tapa: Korokke galego-xaponés
  • Ubicación: Rúa San Francisco, 17
  • Horario: De 13:30 a 15:45 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Sábado y domingo noche hasta las 23:30 horas. Lunes y martes cerrado

El Congreso

Burguer de Xanceda

Burguer de Xanceda El Congreso

  • Tapa: Burguer de Xanceda
  • Ubicación: Rúa Dolores, 54
  • Horario: De 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 22:30 horas

Sevilla

Tapa 'Pañuelo sevillano'

Tapa 'Pañuelo sevillano' Sevilla

  • Tapa: Pañuelo sevillano
  • Ubicación: Rúa Galiano, 20
  • Horario: Martes a sábado, de 12:00 a 15:00 horas. Viernes y sábado, de 20:00 a 23:30 horas

El 21 Café

Bocadito de MB de San Cristóbal

Bocadito de MB de San Cristóbal El 21 Café

  • Tapa: Bocadito de MB de San Cristóbal
  • Ubicación: Mercado A Magdalena, puesto 54
  • Horario: De 11:30 a 14:00 horas

Pousada da Galicia Imaxinaria

Bocado de ceviche de salmón con espuma de mango y menta

Bocado de ceviche de salmón con espuma de mango y menta Pousada de Galicia Imaxinaria

  • Tapa: Bocado de ceviche de salmón con espuma de mango y menta
  • Ubicación: Rúa Pardo Baixo, 2
  • Horario: Martes a domingo, de 13:00 a 16:00 horas. Martes a jueves, de 20:30 a 23:00 horas. Viernes y sábado, de 20:30 a 00:00 horas. Domingo noche y lunes cerrado