Tapéate 2025 en Ferrol: estos son los 24 locales participantes con tapas (dulces y saladas) a 3 euros
La ciudad departamental se convertirá en la capital de las tapas del jueves 13 de noviembre al domingo 23 con una nueva edición de Tapéate
Las tapas son un símbolo de la cultura española y un elemento clave de la relación social. Ir de tapas no solo permite disfrutar de una gran variedad de platos, sino que también fomenta la unión y la conversación.
Bajo esta premisa, Ferrol lanza una nueva edición del concurso Tapéate, que se celebrará del jueves 13 de noviembre al domingo 23, con la participación de más de una veintena de locales de hostelería de la ciudad.
Premios de hasta 500 euros
Buenas noticias para los vecinos de Ferrol: Tapéate estrena una nueva edición que contará con la participación de 24 locales de hostelería. Durante el horario de comida y cenas, cada establecimiento ofrecerá tapas, que podrán ser dulces o saladas, al precio de 3 euros sin bebida.
Tapéate repartirá premios de 500, 400 y 300 euros para el primer, segundo y tercer clasificado, respectivamente. El jurado profesional, que estará compuesto por tres miembros, tendrá en cuenta los criterios de presentación, elaboración, degustación y el uso de productos autóctonos.
Asimismo, habrá un galardón especial del público dotado con 300 euros, que se otorgará a la tapa más votada.
Los locales participantes distribuirán entre sus clientes las tarjetas en las que los consumidores deberán escribir sus datos de contacto y la tapa favorita, y depositaras en las urnas dispuestas en los locales.
Esas mismas tarjetas servirán como participación en el sorteo de tres bonos de actividad turística en la comarca de Ferrolterra por valor de 100 euros para cada uno.
Para que la participación sea válida, deberá llevar el sello de, al menos, cuatro locales participantes diferentes. El sorteo se realizará en la sede de la Asociación de Empresarios de Hostelería el próximo 27 de noviembre a las 10:30 horas.
Listado completo de tapas (dulces y saladas) a 3 euros
A continuación, te detallamos la lista completa de locales participantes y tapas para el concurso Tapéate 2025:
A Canfurnada
- Tapa: Pastel de mejillones con alioli de limón
- Ubicación: Calle Sánchez Calviño, 10
- Horario: De 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. Martes cerrado por descanso
Ábaco
- Tapa: Cabra y calabaza
- Ubicación: Calle Magdalena, 81
- Horario: Lunes, de 13:00 a 15:00 horas; martes a sábado, de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas
Cafetería Miramar
- Tapa: Totopo del pescador
- Ubicación: Porto de Curuxeiras
- Horario: Lunes a domingo, de 12:30 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas
Bodega de La Estrella
- Tapa: Carrilleira do Souto
- Ubicación: Avenida Esteiro, 7
- Horario: De 13:00 a 15:50 horas y de 20:00 a 22:30 horas. Viernes y sábado noche hasta las 23:30 horas. Lunes cerrado
El Jardín
- Tapa: Brioche de lacón BBQ
- Ubicación: Pardo Baixo, 12
- Horario: Viernes y sábado, de 20:00 a 00:00 horas
Tasca da Vella
- Tapa: Entroido en brioche
- Ubicación: Praza Vella, 6
- Horario: A partir del viernes 14, en horario de 13:00 a 15:00 horas y de 20:00 a 22:30 horas
Parador de Turismo
- Tapa: Susurro del mar en cristal
- Ubicación: Praza do Contralmirante Azarola Gresillón
- Horario: Todos los días, de 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 23:30 horas
Vanessa
- Tapa: Nun trís pola ría
- Ubicación: Estrada Catabois, 365
- Horario: Lunes, de 12:30 a 14:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. Cerrado lunes por la noche y martes todo el día
Boss
- Tapa: Brocheta salvaje
- Ubicación: Avenida Esteiro, 33
- Horario: De 13:00 a 15:45 horas y de 20:00 a 23:00 horas. Viernes y sábado noche hasta las 00:00 horas. Lunes cerrado
An Strato
- Tapa: Panicuri da ría
- Ubicación: Calle Iglesia, 36
- Horario: Todos los días, de 13:00 a 15:30 horas. Lunes a jueves, de 20:00 a 22:30 horas. Viernes, sábado y domingo, de 20:00 a 23:30 horas
Castilla 75
- Tapa: Langostino en texturas
- Ubicación: Estrada Castela, 75
- Horario: De 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:30 horas
Bacelo
- Tapa: Ferrol
- Ubicación: Rúa Dolores, 44
- Horario: Jueves a lunes, de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas. Martes y miércoles cerrado
7 Vidas
- Tapa: Fino pero cochino
- Ubicación: Rúa do Sol, 68
- Horario: Miércoles a sábado, de 13:30 a 15:00 horas y de 20:30 a 22:30 horas. Domingo, de 13:30 a 15:00 horas
Tortillería Don Gil
- Tapa: Galaico-Caribeña
- Ubicación: Rúa Arce, 29
- Horario: De 12:00 a 16:00 horas y de 20:00 a 00:00 horas
Rexouba
- Tapa: Hambóndiga
- Ubicación: Rúa Magdalena, 98
- Horario: Lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Sábado, de 20:30 a 23:00 horas
Hotel Valencia
- Tapa: Alma
- Ubicación: Estrada Catabois, 390
- Horario: Lunes a sábado, de 19:30 a 22:30 horas
Mesón Picasso
- Tapa: Lentejas con verduras y crujiente de lomo ibérico de Bellota
- Ubicación: Praza das Angustias
- Horario: De 13:00 a 15:30 horas y de 20:00 a 22:30 horas. Cerrado domingo y lunes
Sinxelo
- Tapa: Merienda del Patrón
- Ubicación: Rúa Españoleto, 50
- Horario: De 13:45 a 15:30 horas y de 20:30 a 23:00 horas
A Maruxaina
- Tapa: Tesouros da nosa ría parte 2: ramen de sardiña asada e lacón
- Ubicación: Estrada Porto-Graña
- Horario: Martes a sábado, de 13:30 a 15:30 horas y de 20:30 a 22:30 horas. Domingo, de 13:30 a 15:30 horas
Josefa's
- Tapa: Korokke galego-xaponés
- Ubicación: Rúa San Francisco, 17
- Horario: De 13:30 a 15:45 horas y de 20:30 a 23:00 horas. Sábado y domingo noche hasta las 23:30 horas. Lunes y martes cerrado
El Congreso
- Tapa: Burguer de Xanceda
- Ubicación: Rúa Dolores, 54
- Horario: De 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 22:30 horas
Sevilla
- Tapa: Pañuelo sevillano
- Ubicación: Rúa Galiano, 20
- Horario: Martes a sábado, de 12:00 a 15:00 horas. Viernes y sábado, de 20:00 a 23:30 horas
El 21 Café
- Tapa: Bocadito de MB de San Cristóbal
- Ubicación: Mercado A Magdalena, puesto 54
- Horario: De 11:30 a 14:00 horas
Pousada da Galicia Imaxinaria
- Tapa: Bocado de ceviche de salmón con espuma de mango y menta
- Ubicación: Rúa Pardo Baixo, 2
- Horario: Martes a domingo, de 13:00 a 16:00 horas. Martes a jueves, de 20:30 a 23:00 horas. Viernes y sábado, de 20:30 a 00:00 horas. Domingo noche y lunes cerrado