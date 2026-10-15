La casa de madera cerca de A Coruña donde una familia conquista con sus carnes a la brasa

José Manuel Menéndez lleva toda la vida dedicándose a la hostelería. Comenzó a trabajar con dieciocho años en un restaurante de la Ciudad Vieja y desde entonces no ha parado. En los años noventa llegó a tener diez restaurantes (El Huerto, Bitácora, El Encarnado, La Bodeguilla del Huerto…) y más de 150 empleados, pero la crisis le hizo replanteárselo todo. “Sobre el 2010 las cosas empezaron a torcerse y decidimos buscar algo más pequeño… Y me puse a buscar local”, recuerda.

Lo encontró rápidamente: una coqueta casa de madera en Oleiros que durante muchos años había sido un restaurante dedicado exclusivamente a preparar paellas. No lo dudó, se lanzó a por él y lo llamó Dame la Brasa.

“Nosotros somos, ante todo, un restaurante familiar. En la cocina trabaja mi mujer, Mónica, y en la sala, mis dos hijos, Hugo y Alba. Y yo, claro, que estoy en todos lados”, nos cuenta orgulloso.

Como su propio nombre indica, en el restaurante de José Manuel las brasas tienen un gran protagonismo. “Tenemos carnes especiales, no el típico churrasco de cerdo, sino otros cortes diferentes”, explica mientras nos enseña una cámara con algunas piezas. En Dame la Brasa podemos encontrar un buen chuletón de vaca vieja, pero también lomo bajo de Black Angus, tomahawk, carne de wagyu o un T-bone.

Del menú del día a las carnes a la brasa: dos formas de disfrutar de Dame la Brasa

“Tenemos dos partes muy diferenciadas en el restaurante. Por un lado, entre semana trabajamos con el menú y, por otro, los fines de semana, con la carta”, nos explica José Manuel.

Además, nos cuenta que “desde la pandemia, el concepto de comida para llevar quedó muy interiorizado y, a día de hoy, tenemos unos veinte o treinta clientes que vienen todos los días a recoger su menú. Les enviamos el menú por mensaje, nos hacen el pedido y luego vienen a buscarlo”.

Además de las carnes, el salpicón es otra de sus especialidades. Quincemil

Este menú del día suele contar con tres primeros, dos segundos y tres postres. Entre los primeros podemos encontrar ensaladas, cremas de verduras o verduras a la plancha. En cuanto a los segundos, suele haber opciones de carne y pescado, según lo que llegue de la lonja.

Cuentan, además, con un «Menú de Chuleta» para los más carnívoros, que incluye un chuletón de ternera de entre 700 y 800 gramos, acompañado de ensalada, patatas, bebida y postre.

Los fines de semana, como decíamos unas líneas atrás, triunfan las carnes a la brasa, pero hay algunos platos que, con el tiempo, se han convertido en clásicos de este restaurante de Oleiros, como su salpicón de rape o sus croquetas de calamares. En cuanto a las carnes, os recomendamos que preguntéis a José Manuel por las sugerencias del día, ya que suele haber novedades.

Cuando le preguntamos por el futuro del restaurante, José Manuel lo tiene claro. “Llevamos 12 años aquí, estamos ya muy asentados. Me conformo con quedarme igual. Ya, a estas alturas, no tengo ánimos de abrir más negocios”, nos confiesa.

Una buena filosofía cuando se ha conseguido crear un negocio estable, familiar, con una clientela «de toda la vida» y buena comida