A Coruña ya huele a otoño: las castañas llegan a la plaza de Lugo pese a las altas temperaturas

Apenas han llegado las castañas al mercado de la plaza de Lugo, pero a las puertas del edificio ya las están horneando desde esta misma tarde. El clásico puesto de castañas de la calle Compostela ya echa humo desde este lunes.

Las altas temperaturas para tratarse de principios de otoño no han sido un impedimento para que los castañeros sacaran el carrito a pasear. Tan solo hacía falta su presencia para darnos cuenta de la estación en la que realmente estamos.

Y es que, desde este lunes, ahora sí que sí, las calles huelen a otoño. Eran muchos los que se acercaban a este puesto ubicado en la plaza de Lugo para las primeras tiradas de unos conos que dan comienzo a la temporada del frío.

Algunos todavía recuerdan aquellos tiempos en los que, con una peseta, te podías llevar hasta diez castañas. Hoy van por tamaños, desde los dos euros hasta los tres. Tan solo depende del tamaño; las que te toquen son una sorpresa.

Pero los euros no cuestan sacarlos del bolsillo cuando se trata de algo como las castañas. Ahora solo falta que lleguen los castañeros de la calle Real. Entonces sí, el otoño terminará de llegar a la ciudad.

Mientras, parece que a los coruñeses no les importa la temperatura que haga, mientras se puedan llevar una castaña a la boca como si de palomitas se tratara.