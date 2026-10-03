Dónde comer en A Coruña según Obdulia Taboadela, subdelegada del Gobierno

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela, en su despacho. Carmen G. Mariñas

Este pasado mes de septiembre Obdulia Taboadela regresó a la subdelegación del Gobierno en A Coruña tras la jubilación de Julio Abalde. Con la vuelta al cargo y al edificio ubicado en La Marina, la exdiputada vuelve también a la ciudad.

La nueva subdelegada ocupó antes el puesto de diputada por A Coruña dentro del PSOE y, previamente, pasó también por el Concello de la ciudad o por el Senado durante la XIII Legislatura, además de una temporada como consejera de Educación en la Embajada de España en Polonia.

Años después en los que ha vivido en distintas ciudades y países, Taboadela, que ya había ocupado el mismo cargo que ejerce ahora entre el 2004 y el 2007, indica sin decantarse por restaurantes o locales específicos sus lugares favoritos de la ciudad.

Dónde desayunar

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Obdulia recomienda empezar el día con un buen café mirando al mar.

Por eso, sin alejarse mucho de la sede de la subdelegación del Gobierno, sugiere cualquiera de las terrazas de la Marina o las del Parrote para empezar bien el día.

Dónde tomar algo al mediodía

Vistas desde el Árbore da Veira Cedida

Antes de comer, para tomar algo, la subdelegada cambia la mirada al monte de San Pedro.

Aquí recomienda este lugar "con una vista inédita sobre la ciudad" desde donde disfrutar "estando con tus pensamientos y con una bebida. Creo que esto te reconcilia bastante con el mundo".

Dónde comer

A la hora de la comida, Obdulia se queda en casa. Confiesa que le dicen que es una gran cocinera y su especialidad es el pescado al horno.

"Para todos los coruñeses no tengo sitio", bromea, explicando que le gusta dedicar los fines de semana a la cocina, tras comprar el producto en los mercados y encender los fogones escuchando música. Entre sus preferidos, "el flamenco, la bossa nova, Rosalía o las Tanxugueiras", géneros de muchos tipos "y muy variados, como la subdelegación del Gobierno".

Dónde cenar

Taberna do Cunqueiro Quincemil

Para terminar el día, la subdelegada regresa al centro de la ciudad y a toda su zona conocida como la de los vinos.

Callejeando por Galera, Estrella o la Barrera, recomienda "tomar una bebida y una tapa por cualquiera de nuestras calles del centro e ir entrando y saliendo. Eso me rechifla. No podría quedarme con uno. Y, si no es de vinos, se puede ir también de refrescos o de agua con gas, pero ir pulsando ese ambiente de la calle", señala.

Para la subdelegada, "A Coruña es una ciudad disfrutona que a mí me encanta por la sensación de vivir en una ciudad privilegiada". Además, va más allá y señala también que "no solamente la ciudad, sino todos los rincones de la provincia como Laxe, Pontedeume o cualquier recuncho de la Costa da Morte o las playas de Ferrol. Tenemos una provincia que es un privilegio".