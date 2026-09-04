Ofrecido por:
Lupia celebra el origen de la cosecha del 11 al 13 de septiembre en este municipio de A Coruña
La marca de cerveza se suma a la celebración de la Festa do Lúpulo en Betanzos, que aúna gastronomía, música, cultura y tradición cervecera
Contenido patrocinado
Gastronomía, música, cultura y tradición cervecera. Esto es todo lo que aglutina la Festa do Lúpulo, que regresa a Betanzos del 11 al 13 de septiembre con el objetivo de recuperar un año más el espíritu de las antiguas fiestas que se organizaban al terminar los trabajos del campo.
La cosecha de lúpulo implicaba una gran cantidad de trabajo, con largas y duras jornadas que tenían su recompensa en esta celebración. La antigua tradición agrícola se dejaba sentir en los campos de la comarca, que era testigo una vez terminado el trabajo de una fiesta que se recuperó en 2025 y que este 2026 regresa para celebrar el "oro verde" de Galicia.
El cultivo del lúpulo se prepara durante meses hasta que crece lo suficiente para que, a principios de septiembre, se recojan sus flores y se preparen para la elaboración de la cerveza. Una historia que conecta el pasado lupulero de Betanzos con el presente y que encuentra en la marca Lupia, nacida precisamente para recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia, un vínculo natural.
Lupia hace una apuesta clara del valor del lúpulo gallego, por lo que su presencia en una fiesta dedicada a reivindicar la historia lupulera de Betanzos permite construir una asociación coherente entre producto, territorio y tradición. La marca se ha consolidado en tan solo dos años desde el lanzamiento de "la cerveza que no se fabrica, se cosecha".
Los ciudadanos pueden degustar desde 2024 este producto después de que en 2023 se impulsase el proyecto Ekonoke de cultivo de lúpulo hidropónico, aunando tecnología y conocimiento científico para dotar de resiliencia y sostenibilidad a esta especie.
Habían pasado entonces 110 años desde que José María Rivera Corral (fundador de La Estrella de Galicia) y el ingeniero agrónomo Leopoldo Hernández Robredo trajesen a Galicia las primeras semillas de la variedad de lúpulo golding desde Inglaterra, conocedores de que esta especie ya se daba de forma espontánea en las riveras de los ríos gallegos. Dos años después, su cultivo se asentó en Betanzos.
Una amplia programación
Impulsada por varios hosteleros, entre ellos Lolo Mosteiro y Patricia Roel, de A Artesa da Moza Crecha, la Festa do Lúpulo cuenta con la colaboración del Concello de Betanzos y de la Deputación da Coruña, además de la participación de Lupia. Todos ellos colaboran para que las tres jornadas pongan en valor el cultivo del lúpulo y acercar su cultura al público.
Y es que del 11 al 13 de septiembre será posible disfrutar de numerosas actividades y experiencias vinculadas al lúpulo y a la cultura cervecera, así como de la mejor gastronomía con degustaciones y propuestas de maridaje.
No faltarán tampoco las visitas a los campos de lúpulo para conocer todo lo que se esconde detrás de una buena cerveza, ni tampoco la música y las actuaciones en directo con Familia Caamagno y Ulex, entre otros. Talleres, showcookings y actividades divulgativas cierran una programación que llenará Betanzos de cultura cervecera.
Precisamente, una de las jornadas más especiales será la del sábado, cuando se podrá disfrutar de una visita guiada a los campos de lúpulo y la propia cosecha, una oportunidad para conocer de cerca el proceso de cultivo y el trabajo que existe detrás de uno de los ingredientes esenciales de la cerveza.
Viernes 11 de septiembre
- 19:00-19:30 horas. Apertura de la feria
- 19:30-22:00 horas. Música ambiente
- 22:00-23:30 horas. Concierto de Ulex
- 23:30-02:00 horas. Concierto de DJ Moi
Sábado 12 de septiembre
- 11:00-12:00 horas. Bus + Visita a los campos de lúpulo con José Luis Olmedo
- 12:00-13:00 horas. Bus + Visita a los campos de lúpulo con José Luis Olmedo
- 12:00-14: horas. Música de ambiente y grupo de gaitas. Carpa grande
- 11:15-12:00 horas. Historia del lúpulo en Galicia con Martín Gómez Toba. Carpa pequeña
- 12:00-12:30 horas. Historia del lúpulo en Galicia con Martín Gómez Toba. Carpa pequeña
- 12:30-13:15 horas. Showcooking cocinando con cerveza. Iván Domínguez (NADO) y Carlos Ávila. Carpa pequeña
- 13:15-13:45 horas. Historia del lúpulo en Galicia con Martín Gómez Toba. Carpa pequeña
- 14:00-16:00 horas. Concierto de Alma Libre. Carpa grande
- 16:00-18:00 horas. Concierto de DJ Pedro. Carpa grande
- 17:45-18:30 horas. Cocktail beer Ana Carolina (sumiller de A Artesa da Moza Crecha). Carpa pequeña
- 18:00-20:00 horas. Concierto de un artista por confirmar. Carpa grande
- 18:45-19:30 horas. Showcooking con Iván Domínguez (NADO). Carpa pequeña
- 20:00-22:00 horas. Concierto de DJ Sophie. Carpa grande
- 22:00-23:30 horas. Concierto de Familia Caamagno. Carpa grande
- 23:00-02:30 horas. DJ Kimi. Carpa grande
Domingo 13 de septiembre
- 12:00-13:15 horas. Música de ambiente y grupo de gaitas. Carpa grande
- 12:00-12:30 horas. El lúpulo más allá de la cerveza. Degustación de cerveza y otros productos que contienen lúpulo: queso Lobo de Airas Moniz, vermut Rivera, Bico de Xeado, cocktail ginebra con lúpulo... con Carlos Ávila y Martín Gómez Toba. Carpa pequeña
- 12:45-13:30 horas. Showcooking cocinando con cerveza. Lolo Mosteiro y Paula Martínez de A Artesa da Moza Crecha y Carlos Ávila. Carpa pequeña
- 14:00-16:00 horas. Concierto de Diana Pombo. Carpa grande
- 16:00-18:00 horas. Concierto de Plan de fuga. Carpa grande
- 17:45-18:30 horas. Cervezas lupuladas: cata de diferentes variedades de lúpulo con Carlos Ávila. Carpa pequeña
- 18:00-22:00 horas. Concierto de DJ Pedro 80's. Carpa grande
- 18:45-19:30 horas. Showcooking Lolo Mosteiro y Paula Martínez de A Artesa da Moza Crecha