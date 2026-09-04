Lupia celebra el origen de la cosecha del 11 al 13 de septiembre en este municipio de A Coruña

La marca de cerveza se suma a la celebración de la Festa do Lúpulo en Betanzos, que aúna gastronomía, música, cultura y tradición cervecera

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Gastronomía, música, cultura y tradición cervecera. Esto es todo lo que aglutina la Festa do Lúpulo, que regresa a Betanzos del 11 al 13 de septiembre con el objetivo de recuperar un año más el espíritu de las antiguas fiestas que se organizaban al terminar los trabajos del campo.

La cosecha de lúpulo implicaba una gran cantidad de trabajo, con largas y duras jornadas que tenían su recompensa en esta celebración. La antigua tradición agrícola se dejaba sentir en los campos de la comarca, que era testigo una vez terminado el trabajo de una fiesta que se recuperó en 2025 y que este 2026 regresa para celebrar el "oro verde" de Galicia.

El cultivo del lúpulo se prepara durante meses hasta que crece lo suficiente para que, a principios de septiembre, se recojan sus flores y se preparen para la elaboración de la cerveza. Una historia que conecta el pasado lupulero de Betanzos con el presente y que encuentra en la marca Lupia, nacida precisamente para recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia, un vínculo natural.

Lupia hace una apuesta clara del valor del lúpulo gallego, por lo que su presencia en una fiesta dedicada a reivindicar la historia lupulera de Betanzos permite construir una asociación coherente entre producto, territorio y tradición. La marca se ha consolidado en tan solo dos años desde el lanzamiento de "la cerveza que no se fabrica, se cosecha".

Los ciudadanos pueden degustar desde 2024 este producto después de que en 2023 se impulsase el proyecto Ekonoke de cultivo de lúpulo hidropónico, aunando tecnología y conocimiento científico para dotar de resiliencia y sostenibilidad a esta especie.

Habían pasado entonces 110 años desde que José María Rivera Corral (fundador de La Estrella de Galicia) y el ingeniero agrónomo Leopoldo Hernández Robredo trajesen a Galicia las primeras semillas de la variedad de lúpulo golding desde Inglaterra, conocedores de que esta especie ya se daba de forma espontánea en las riveras de los ríos gallegos. Dos años después, su cultivo se asentó en Betanzos.

Una amplia programación

Impulsada por varios hosteleros, entre ellos Lolo Mosteiro y Patricia Roel, de A Artesa da Moza Crecha, la Festa do Lúpulo cuenta con la colaboración del Concello de Betanzos y de la Deputación da Coruña, además de la participación de Lupia. Todos ellos colaboran para que las tres jornadas pongan en valor el cultivo del lúpulo y acercar su cultura al público.

Y es que del 11 al 13 de septiembre será posible disfrutar de numerosas actividades y experiencias vinculadas al lúpulo y a la cultura cervecera, así como de la mejor gastronomía con degustaciones y propuestas de maridaje.

Campo de lúpulo. Cedida

No faltarán tampoco las visitas a los campos de lúpulo para conocer todo lo que se esconde detrás de una buena cerveza, ni tampoco la música y las actuaciones en directo con Familia Caamagno y Ulex, entre otros. Talleres, showcookings y actividades divulgativas cierran una programación que llenará Betanzos de cultura cervecera.

Precisamente, una de las jornadas más especiales será la del sábado, cuando se podrá disfrutar de una visita guiada a los campos de lúpulo y la propia cosecha, una oportunidad para conocer de cerca el proceso de cultivo y el trabajo que existe detrás de uno de los ingredientes esenciales de la cerveza.

Viernes 11 de septiembre

19:00-19:30 horas. Apertura de la feria

19:30-22:00 horas. Música ambiente

22:00-23:30 horas. Concierto de Ulex

23:30-02:00 horas. Concierto de DJ Moi

Sábado 12 de septiembre

11:00-12:00 horas. Bus + Visita a los campos de lúpulo con José Luis Olmedo

12:00-13:00 horas. Bus + Visita a los campos de lúpulo con José Luis Olmedo

12:00-14: horas. Música de ambiente y grupo de gaitas. Carpa grande

11:15-12:00 horas. Historia del lúpulo en Galicia con Martín Gómez Toba. Carpa pequeña

12:00-12:30 horas. Historia del lúpulo en Galicia con Martín Gómez Toba. Carpa pequeña

12:30-13:15 horas. Showcooking cocinando con cerveza. Iván Domínguez (NADO) y Carlos Ávila. Carpa pequeña

13:15-13:45 horas. Historia del lúpulo en Galicia con Martín Gómez Toba. Carpa pequeña

14:00-16:00 horas. Concierto de Alma Libre. Carpa grande

16:00-18:00 horas. Concierto de DJ Pedro. Carpa grande

17:45-18:30 horas. Cocktail beer Ana Carolina (sumiller de A Artesa da Moza Crecha). Carpa pequeña

18:00-20:00 horas. Concierto de un artista por confirmar. Carpa grande

18:45-19:30 horas. Showcooking con Iván Domínguez (NADO). Carpa pequeña

20:00-22:00 horas. Concierto de DJ Sophie. Carpa grande

22:00-23:30 horas. Concierto de Familia Caamagno. Carpa grande

23:00-02:30 horas. DJ Kimi. Carpa grande

Domingo 13 de septiembre