El restaurante a menos de media hora de A Coruña que sirve algunas de las mejores carnes de Galicia

Cuando Manuel y Esther, los padres de Marcos, montaron este famoso restaurante de Carballo, la calle en la que se ubica ni siquiera estaba asfaltada. Es más, no tenía ni nombre. “Le pusieron el nombre de Río Sil porque un día coincidieron con el concejal de Obras y le preguntaron cómo iba a llamar a la calle. Él les dijo ‘Río Sil’ y así quedó”, recuerda Marcos, el actual propietario del restaurante.

Sus padres habían vuelto de Suiza, donde, como tantos y tantos gallegos, pasaron años trabajando, y con el dinero que habían ahorrado decidieron montar una casa de comidas. Como tenían experiencia en hostelería, pronto se dieron cuenta de que necesitaban un producto estrella, una referencia que hiciese venir a la gente, y fue el raxo. “Por aquella época era una receta que no estaba tan extendida como ahora, así que resultó ser una buena idea”, cuenta Marcos, que años más tarde cogió las riendas del negocio. “Yo no había estudiado hostelería, pero llevo trabajando toda mi vida aquí, ayudando a mis padres. Cuando ellos decidieron dejarlo, tuve que decidir si empezar otra cosa y perder el patrimonio de mis padres, o quedarme. Y me quedé”.

Al igual que hicieron sus padres con el raxo en los años ochenta, Marcos buscó un producto de referencia cuando se hizo cargo de Río Sil y no tardó en encontrarlo: las carnes rojas de Galicia. “Me di cuenta de que había un consumo muy elevado de carne de importación y que muchos asadores de fuera compraban carne gallega. Así que decidí apostar en esa dirección”.

Marcos empezó sirviendo chuletón de vaca cuando todo el mundo servía buey. “La gente no lo entendía, no le cuadraba que los precios fuesen semejantes… pero poco a poco lo fueron comprendiendo”.

Hoy Río Sil es uno de los grandes templos carnívoros de Galicia y el 100% del vacuno mayor que sirven es gallego.

Producto de primera para empezar… y carne como plato estrella

En Río Sil, la carne es el producto que todo el mundo busca, pero no es el único. “Me gusta el producto de calidad y por la zona lo tenemos, así que lo traigo siempre al restaurante. Aquí puedes encontrar productos de la huerta de Coristanco, pescado y marisco de las lonjas de Malpica, Laxe o Fisterra… Tenemos berberecho de Muros, percebe de Roncudo, nécora de Malpica”, cuenta Marcos. De entrantes, os aconsejamos probar el carpaccio de solomillo de vaca, espolvoreado con queso Galmesano y poco más, o el steak tartar, que preparan con picaña.

En cuanto a la carne, se hace a la parrilla y se prepara con madera de carballo y carbón de encina. “El carbón le aporta la potencia calorífica y la madera ese toque tan característico que tienen nuestras carnes”, nos cuenta Marcos, que no es un gran amante de las maduraciones extremas. “Hay veces que un animal te pide más maduración y otras que con 60 días es más que suficiente, no hay que ir más lejos”. Lo cierto es que en Río Sil la carne tiene el máximo protagonismo, sin adornos innecesarios.

Cuando le preguntamos a Marcos por la bodega del restaurante, no puede esconder una sonrisa: “Tenemos una bodega muy top”. Cuentan con unas 300 referencias de todo tipo de vinos. Como maridaje para las carnes, Marcos aconseja un champagne. “Es un maridaje perfecto, la acidez del champagne limpia la boca y no sacia tanto como un tinto. También algún blanco viejo funciona muy bien”.

Un templo para que los más carnívoros disfruten al máximo de las mejores carnes gallegas.