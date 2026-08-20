El barrio de O Castrillón se convierte un verano más en la capital de la tortilla de A Coruña

Ganadores del Concurso de Tortilla en el barrio de O Castrillón, en A Coruña Quincemil

O Castrillón celebró este jueves en el parque de Pablo Iglesias una de sus citas veraniegas más multitudinarias: el XVII Concurso de Tortilla Española. En total, 28 platos de este clásico de nuestra gastronomía compitieron por alzarse con el título de mejor tortilla.

José Villaverde Ríos fue el vencedor con su tortilla, seguido de Muriel Costa y Marta Camino, en el segundo y tercer puesto. Todo en un evento respaldado por una gran legión de vecinos del barrio y llegados de otras zonas de A Coruña que no quisieron perderse el certamen. Cabe destacar que el vencedor, José, fue subcampeón de la edición celebrada el año pasado, así como que no es vecino del barrio, sino que de Os Mallos.

La edición de este año contó con un jurado integrado por reconocidos cocineros y gastrónomos coruñeses: Alberto Méndez (Asador Coruña), Álvaro Gantes (Árbore da Veira), Ana de la Calzada (Chef), Carlos Gayoso (El de Alberto), Chisco Jiménez (Culuca Cociña Bar), Gorka Rodríguez (Pulpeira de Melide), Juan Crujeiras (Bido), Maite Fernández (Monitora de Nutrición y Cocina) y Xurxo Rivas (O'Secreto).

El certamen, organizado por la Asociación de Vecinos Castrillón-Urbanización Soto 'IAR', continúa manteniendo su espíritu tradicional, admitiendo únicamente tortillas españolas clásicas, elaboradas con los ingredientes de toda la vida: huevo, patata, aceite y sal, con la opción de añadir cebolla.

Asimismo, los tres primeros premios recibieron galardones con acento gallego. El primero, una viradeira de Buño y un vale de compra en Gadis por 150 euros. El segundo clasificado obtuvo otra viradeira y un vale por 100 euros, mientras que el tercero se llevó a casa la misma pieza para su cocina y un vale de 50 euros.

Antes de la entrega de premios se entregó una placa conmemorativa a Pepe Vázquez, de a Taberna O´Segredo, que falleció el pasado diciembre y que en palabras de la organización siempre mostró un gran compromiso con el concurso como jurado. Una tradición que ahora la continúa su sobrino Xuxo, quien fue el encargado de recoger la placa.

La fiesta no se paga en O Castrillón

Tras el concurso de la tortilla el barrio alcanza el ecuador de sus fiestas, que arrancaron el miércoles y que concluirán mañana, viernes, con la actuación de la Orquesta Miramar en la plaza Pablo Iglesias a las 22:00 horas.

Pero antes de eso, este jueves a partir de las 22:00 horas, la música volverá a ser protagonista con el concierto estelar organizado por el Concello da Coruña, el Festival Rock & Roll Stars, que reunirá sobre el escenario a Javier Andreu, vocalista de La Frontera; Javier Ojeda, de Danza Invisible; y Manuel España, líder de La Guardia, en una cita que repasará algunos de los grandes éxitos del pop y el rock español.

El viernes contará con una jornada repleta de actividades culturales y de ocio. Habrá un taller de marcapáginas (11:00 horas), un nuevo intercambio de libros (11:30 horas) y el espectáculo "A Estrada" (12:00 horas), protagonizado por la clown Natalia Outeiro "Pajarito" dentro de la propuesta Cascarillarte. Además, el Museo Etnolúdico de Galicia (MELGA) colaborará con una exhibición de juegos y deportes tradicionales, a partir de las 18:30 horas.