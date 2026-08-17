Agosto tampoco despega para toda la hostelería de A Coruña tras un julio flojo: "Este verano no hay tanta gente”

Agosto llegaba con la esperanza de salvar una temporada de verano que había comenzado con un julio más flojo de lo habitual en A Coruña. A principios de mes, diferentes hosteleros consultados por Quincemil advertían de una importante caída de clientes pese al lleno aparente de las calles y confiaban en que el tradicional tirón de agosto permitiese revertir la situación.

Superada ya la primera quincena, el balance sigue siendo desigual. Las Fiestas de María Pita, la llegada de cruceros y, especialmente, el histórico eclipse total del pasado 12 de agosto han llevado a miles de personas al centro durante las últimas semanas. Sin embargo, esa elevada presencia de público no siempre se ha traducido en un aumento del consumo.

Así lo aseguran desde la Cafetería Sheraton, en la Marina, donde hacen un balance especialmente negativo. "Julio y la primera quincena de agosto fueron muy mal", explican desde el establecimiento, que tampoco percibió un impacto económico significativo durante una de las jornadas con mayor afluencia de personas en la ciudad. En concreto, aseguran que "el día del eclipse no hicimos caja prácticamente" y ponen también el foco en el turismo de cruceros, ya que consideran que las personas que llegan a la ciudad por esta vía "no gastan mucho dinero".

Una percepción que coincide con la expresada a principios de agosto por otros profesionales del sector. Entonces, Miguel Vázquez, chef de Atípico, señalaba que muchos cruceristas llegan con servicios incluidos y realizan poco gasto en los restaurantes de la ciudad.

En el Sheraton tampoco han detectado una recuperación con el cambio de quincena. Al contrario, aseguran que estos primeros días están siendo "incluso peor" y apuntan a otro problema para la viabilidad de los establecimientos del centro: "Los alquileres de los locales son excesivamente altos y no compensa".

Disparidad de opiniones

La situación, sin embargo, dista de ser uniforme. A pocos metros, la Heladería Farggi de la Marina hace una lectura mucho más positiva y asegura que la primera mitad de agosto fue "muy buena, mejor que julio".

Desde el establecimiento consideran que todavía es demasiado pronto para valorar la segunda quincena, aunque reconocen que habitualmente se produce cierto descenso de clientes a estas alturas del verano. Con todo, destacan que "agosto e incluso septiembre son meses buenos" para el negocio.

También guardan un buen recuerdo de la mañana del eclipse, que califican de "estupenda". La situación cambió después con la llegada de las nubes y, según relatan, por la tarde "no había casi nadie".

En Parada Dulce, junto a la plaza de María Pita, agosto también está funcionando mejor que el mes anterior, aunque sin alcanzar las cifras de otros años. "Este año está más flojo que el anterior, pero por lo menos agosto está siendo mejor que julio", resumen.

El establecimiento detecta además diferencias importantes según el momento del día. Las mañanas son generalmente tranquilas y el mayor movimiento se concentra durante las tardes. Los cruceros generan picos puntuales de visitantes, aunque matizan que se trata fundamentalmente de personas "que están de paso durante muy poco tiempo".

"El año pasado fue una locura"

La comparación con 2025 resulta especialmente significativa para O Sampaio, también en la Marina. Desde el establecimiento aseguran haber percibido un descenso tanto de turistas como de clientes, sobre todo al poner las cifras actuales frente a las del verano anterior.

"El año pasado fue una locura", recuerdan. Entonces llegaron a instalar en la terraza dos filas adicionales de mesas que permanecían habitualmente llenas.

Este año sí hubo jornadas especialmente fuertes coincidiendo con los grandes acontecimientos de las últimas semanas. O Sampaio señala concretamente los conciertos celebrados en María Pita y el eclipse como momentos en los que aumentó considerablemente el movimiento. Terminado ese calendario excepcional, sin embargo, aseguran que "ya está todo otra vez muy tranquilo".

"Agosto suele ser el mes más fuerte, pero este verano no hay tanta gente", resumen desde el establecimiento.

Las impresiones recogidas después de la primera quincena prolongan así, aunque con importantes diferencias entre negocios, las dudas que la hostelería ya expresaba tras cerrar julio. Entonces, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, señalaba que el mes había sido más flojo que otros años salvo jornadas concretas relacionadas con el Mundial. Otros empresarios apuntaban además a cambios en los hábitos de consumo, el auge de los pisos turísticos y una oferta de ocio cada vez mayor como posibles explicaciones de que unas calles llenas no impliquen necesariamente establecimientos llenos.