Un conocido asador del área de A Coruña abre en el antiguo Cambalache de Orzán

La oferta gastronómica de A Coruña suma un nuevo establecimiento. O Carrabouxo acaba de abrir sus puertas en el antiguo local de Cambalache de Orzán, en el número 17 de la avenida de Pedro Barrié de la Maza, con una propuesta basada en la cocina tradicional gallega y una carta que lleva casi tres décadas conquistando a los comensales.

El restaurante supone el desembarco de la marca en la ciudad herculina. Hasta ahora, O Carrabouxo contaba con establecimientos en O Burgo -que continúa en funcionamiento- y en Cambre, actualmente cerrado de forma temporal.

"Nunca habíamos tenido un restaurante en A Coruña y era una espinita que teníamos clavada. Nos enamoramos del local en cuanto lo vimos", explica a Quincemil Jacobo Hiebra, gerente de O Carrabouxo.

El espacio ha sido completamente adaptado al nuevo concepto. La principal transformación se encuentra en la cocina, donde el antiguo horno de pizzas ha dejado paso a una gran parrilla. "La imagen es igual que la de los otros asadores de O Carrabouxo y la carta también. Queríamos traer a A Coruña lo que se lleva haciendo casi 30 años", señala Hiebra.

Una carta con sello gallego

La propuesta gastronómica gira en torno al producto y a las recetas tradicionales. Entre las especialidades destacan el pulpo a la brasa, el bacalao a la brasa y el bacalao al Carrabouxo, además de una amplia selección de carnes a la parrilla. "El pulpo a la brasa es uno de los platos que más sale, igual que el bacalao. En carnes funcionan muy bien los chuletones de ternera y de vaca. Trabajamos con un producto de mucha calidad y hemos intentado mantener unos precios muy competitivos", afirma el gerente.

La carta también incluye churrasco de cerdo, ternera y Angus, picaña, croca, presa de cerdo duroc, entrecot o solomillo, además de entrantes como zamburiñas, calamares, chipirones al ajo arriero, salpicón de rape, croquetas caseras o revuelto de bacalao con grelos y gambas, entre otros muchos platos.

Para quienes prefieran compartir, el restaurante ofrece tablas de quesos, anchoas, boquerones, langostinos crujientes o pastel de cabracho, además de diferentes guarniciones como provolone, tomate asado o pimientos de Padrón.

Producto de proximidad

Uno de los pilares del proyecto sigue siendo la apuesta por proveedores de confianza. "La carta lleva prácticamente 30 años siendo la misma. La carne y el bacalao se los seguimos comprando a la misma gente desde hace casi tres décadas. Trabajamos con empresas de A Coruña y con un producto de calidad para ofrecer una buena relación calidad-precio", destaca Hiebra.

El nuevo restaurante dispone de capacidad para alrededor de un centenar de comensales y busca trasladar a la ciudad el modelo que ha consolidado la marca durante todos estos años.