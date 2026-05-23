Dónde comer en A Coruña, según el escultor José Castiñeiras

El escultor José Castiñeiras ha sabido ganarse a pulso el título de coruñés de adopción. Natural de Val do Dubra y afincado en A Coruña desde hace más de dos décadas, es el autor de algunas de las obras más reconocibles de la ciudad. Entre ellas destacan la estatua de María Pita, en la plaza del Concello, y el busto de Luis Seoane, que está en el barrio de Monelos, ambos piezas realizadas en bronce.

Hace una semana el Concello y la Asociación de Vecinos Os Mallos Plataforma, barrio en el que reside Castiñeiras, le rindieron homenaje con un monolito conmemorativo situado en la glorieta de la avenida de Os Mallos con la ronda de Nelle. Más allá de su faceta artística, José Castiñeiras también tiene claros cuáles son sus lugares de referencia para disfrutar de una buena comida: locales, en su mayoría, vinculados a su barrio y a la tradición coruñesa y gallega.

Dónde desayunar

Exterior de la cafetería Doré (Foto: Quincemil)

Castiñeiras se define a sí mismo como "un tío muy sencillo y de costumbres muy sencillas". Por lo que no puede empezar una mañana sin tomarse el café en el Café Doré, situado en la plaza de Os Mallos, uno de sus locales preferidos y habituales: "Es un sitio con encanto. Tienen muy buen café y un ambiente bohemio. Me gusta mucho".

Dónde comer

Exterior el Mesón Sidrería A Balea (Foto: Quincemil)

Para comer José tiene claras sus dos opciones. Por un lado, las pizzas uruguayas de Fito, en la avenida de Os Mallos: "Son unos fenómenos". El escultor señala que la masa que elaboran es "muy buena" y que además, el personal es amable y encantador, por lo que el restaurante no puede faltar en su lista de favoritos.

Tampoco falta la comida tradicional del Mesón A Balea, también en la avenida de Os Mallos: "Es un sitio en el que se come muy bien el churrasco y tienen postres ricos".

Dónde cenar

Interior de Parrillada El Roble (Foto: Quincemil)

Castiñeiras reconoce que cuando le gusta un restaurante acude a él varias veces. "Yo no soy de mariscadas", dice entre risas. Por ello, para cenar recomienda dos establecimientos en los que comer carne a la parrilla y raxo con patatas.

El primero, la Parrillada El Roble, cuya especialidad son las carnes a la brasa: "Cerdo criado con castañas. El chuletón de vaca está muy rico". El segundo, saliendo de Os Mallos, Raxaría As Neves, un local mítico de A Coruña. "La tortilla está muy rica y el flan", concluye sus recomendaciones gastronómicas.