La taberna irlandesa en pleno corazón de la plaza de María Pita de A Coruña donde picar de forma ágil

En pleno corazón de Praza de María Pita, The Breens Tavern se ha consolidado tras doce años como uno de los locales de referencia para quienes buscan una propuesta informal, asequible y constante en la ciudad. Su combinación de tapas, ambiente cercano y horarios amplios lo han convertido en un punto de encuentro habitual tanto para jóvenes como para otros perfiles de clientes.

El responsable del establecimiento, Carlos, explica que el modelo de negocio se basa en facilitar un consumo más flexible y económico: "El formato de tapas es más fácil para salir, vienes, tomas un par de cosas y no tienes que gastar mucho dinero para cenar con amigos".

Esta fórmula ha permitido atraer a un público amplio, aunque reconoce que la clientela joven tiene un peso importante, sin dejar de lado a personas de todas las edades.

Uno de los elementos clave del éxito del local es la fidelidad de quienes lo frecuentan. "Estamos muy agradecidos a los clientes habituales, que son los que realmente sostienen el negocio durante todo el año", señala Carlos. Más allá de picos puntuales de actividad, como eventos o temporadas turísticas, el día a día depende de esa base constante de clientes que acuden de forma regular.

La carta combina elaboraciones tradicionales con opciones adaptadas a nuevas tendencias. Las croquetas caseras, la tortilla o el raxo con queso azul destacan entre lo más demandado, mientras que propuestas como los callos veganos elaborados con setas evidencian la apuesta por una oferta variada. "Intentamos tener un poco de todo, desde tapas más clásicas hasta opciones veganas que están funcionando muy bien", añade.

Una amplia disponibilidad

En cuanto al horario, The Breens Tavern ofrece una amplia disponibilidad durante toda la semana, adaptándose a distintos momentos de consumo. Entre semana, abre desde las 08:00 horas hasta la 01:00 de la madrugada, sin cerrar a mediodía, lo que permite desde desayunos hasta cenas o copas nocturnas en un mismo espacio.

Los fines de semana, el horario se ajusta al ritmo de ocio, con apertura a partir de las 12:00 y cierre en torno a las 02:30 horas, prolongando la actividad en horario nocturno.

El día de San Patricio

Como pub de inspiración irlandesa, el local también ha vivido de cerca el crecimiento del Día de San Patricio en la ciudad. "Antes era algo muy pequeño y ahora cada vez participa más gente, incluso con apoyo del Ayuntamiento", explica.