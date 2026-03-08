Siete Bares para celebrar San Patricio en A Coruña al más puro estilo dublinés

Cada 17 de marzo, medio mundo se tiñe de verde. Y aunque Dublín marque el ritmo, en A Coruña también hay locales que saben cómo celebrar el Día de San Patricio como se merece: buena cerveza, música y ambiente de pub irlandés. Una noche muy especial que aquí también se vive por todo lo alto. La fecha rinde homenaje a San Patricio, el misionero que llevó el cristianismo a Irlanda y cuyo símbolo, el trébol, acabó convirtiéndose en emblema nacional. De ahí el color verde, tan característico de esta festividad.

Si buscas dónde brindar este año, aquí tienes una selección de bares coruñeses donde la fiesta está garantizada.

Malos Hábitos, una cervecería imprescindible en la mítica calle Galera

Rocío, de Malos Hábitos Jesús Sánchez

Hace once años, Rocío Lariño abrió esta acogedora y céntrica cervecería que ocupa el primer lugar de nuestra lista de San Patricio por méritos propios. Aquí, te aconsejamos que celebres la fiesta irlandesa de la forma tradicional, con una buena Guinness negra que Rocío tira con oficio. Pero si quieres otras opciones, puedes escoger de sus siete tiradores, entre los que además de la citada Guinness, tienen Paulaner o Guaguancó. También cuentan con mucha variedad en nevera, sobre todo cervezas belgas y artesanas.

En San Patricio, además de pinchar su habitual música rock, regalarán un gorro o camiseta de Guinness por cada dos pintas.

Un planazo para celebrar el St. Patrick’s Day.

Dirección: Rúa Galera 32. A Coruña

Sköl, el San Patricio más vikingo

La cervecería vikinga Sköl

Nada más entrar a Sköl te transportas al universo vikingo. La primera cervecería de temática vikinga de A Coruña promete un San Patricio salvaje con “buena música, buen ambiente y mejor fiesta junto a locales hermanos” tal y como nos cuenta Fran, su dueño. Este coruñés, fanático de la mitología vikinga y de sus tradiciones, nos propone brindar en San Patricio con alguna de las cervezas de sus once grifos. Entre ellas destaca la Alhambra Verde como cerveza habitual de tirada, además de referencias internacionales como Gulden Draak o Guinness.

También ofrecen hidromiel de grifo, como la Viking de la casa Lu Cítena, junto a una elaboración propia desarrollada en colaboración con los artesanos mallorquines de Mandrágora.

El mejor local para los que quieran un San Patricio muy vikingo.

Dirección: Rúa Sol 27. A Coruña

Caneca Furada, el templo coruñés de la cerveza artesana

Jorge, tirando una cerveza artesana en Caneca Furada

Los hermanos Jorge y Pablo Cabrera abrieron esta cervecería en la Rúa Panadeiras hace casi 10 años. En Caneca Furada, San Patricio se vive por todo lo alto: cerveza verde, música folk irlandesa, tréboles por todos los lados… ¡y muchas sorpresas!. “Eu vivín en Irlanda varios anos e me encanta esta festa” nos cuenta Jorge, que tiene preparado su gorro y sus gafas de San Patricio desde hace semanas.

Si te gusta la cerveza, aquí tienes un pequeño paraíso, con catorce grifos y más de cien referencias en nevera. En esta cervecería no se trabaja con cerveza industrial, solo artesana, “nese aspecto somos únicos na cidade e fóra das cervexeiras que venden a súa marca nalgúns locais, únicos na Galiza” asegura orgulloso Jorge.

Una cervecería perfecta para celebrar San Patricio brindando con una buena cerveza artesana.

Dirección: Rúa Panadeiras 20. A Coruña

Cova Céltica, música folk y espíritu celta en pleno Orzán

A Cova Céltica

Pedro y Brais, los responsables de Cova Céltica definen su local como “negocio folk, de cervexas e licorcafé”. Con esta frase y el nombre mismo del bar, queda bastante claro qué nos vamos a encontrar en este local ubicado en la calle Orzán. Los dueños, con un pasado muy ligado a la música gallega, van a darlo todo en San Patricio con una decoración especial, propuestas gastronómicas, diferentes bebidas asociadas a la festividad… pero sobre todo buena música, que es el punto fuerte de Cova Céltica.

Un buen lugar para beberse una cerveza y bailar folk hasta bien entrada la noche.

Dirección: Rúa Orzán 82. A Coruña

Mahara Taberna Rock, la “perrikotaberna” de la que no querrás salir

María y Mon, de Mahara Taberna Rock

Con María y Mon, de Mahara Taberna Rock no te vas a aburrir. Ya sea en San Patricio o un lunes de enero, esta pareja es pura fiesta y en San Patricio prometen liar una fiesta totalmente épica. Tal y como nos cuentan, además del ambiente,” pincharemos barriles de FOUNDERS, una "porter" y la acompañaremos con un pincho de "irish stew", un estofado de carne típico irlandés que prepararemos con la cerveza negra y en versión 100% vegana”.

En Mahara Taberna Rock los perros son más que bienvenidos y trabajan con la gama de cervezas Mahou, Maestra, Alhambra Gran Reserva y un buen número de cervezas artesanas.

¿Tienes ganas de pasarlo bien y vivir un San Patricio a lo loco? Este es tu lugar.

Dirección: Rúa Orzán 36. A Coruña

Meliora, el clásico pub irlandés

Meliora, un pub con ambiente muy irlandés

En Meliora te vas a sentir un poco más cerca de Irlanda. Este pub abierto en 2018 y situado en la plaza Juan Naya está ambientado como el clásico pub irlandés, con su zona de dardos incluida. Para ellos, San Patricio es una fecha muy especial para ellos, tal y como nos confiesa su dueño, Alejandro Mella Arguerey: “En San Patricio celebramos dos cosas: el patrón de Irlanda y mi 34 cumpleaños”. Así que no es de extrañar que la fiesta sea por todo lo alto.

En cuanto a las cervezas, en Meliora disponen de ocho grifos y unas setenta referencias en botella, tanto nacionales como de importación, artesanas procedentes de todo tipo de lugares.

Para los que buscan un cacho auténtico de Irlanda, este es su sitio.

Dirección: Plaza Juan Naya 5. A Coruña

Valhalla, una taberna vikinga para brindar como en el norte

Abigail, en Valhalla

Acabamos nuestra lista de bares para celebrar San Patricio con el sueño vikingo de un lucense y una polaca. Son Javier Gordon y Abigail Bielinska y su local está situado en la Plaza das Atochas. Con una marcada decoración vikinga, que incluye el vestuario que luce Abigail, cuentan con seis grifos con varios tipos de cerveza (IPA, lager, belga y un grifo de hidromiel).

En San Patricio prometen mucha comida, mucha bebida y mucha música. Pero, sobre todo, muy buen ambiente.

Dirección: Plaza das Atochas 6. A Coruña

Esta ruta de bares para celebrar San Patricio es perfecta para disfrutar al máximo de esta fiesta “verde” y darse un buen homenaje cervecero recorriendo algunos de los locales con más personalidad de la ciudad.