El secreto de la tortilla del Café-Bar Manila, en A Coruña: "10 o 12 huevos, 1 kilo de patatas y medio chorizo"

La tortilla de patata es uno de los grandes clásicos de la gastronomía gallega. Este plato, basado en huevo y patata (a veces también cebolla), es un desayuno clásico, consumido en la mayoría de bares de A Coruña como parte de la rutina matutina.

Aunque la ciudad herculina cuenta con decenas de establecimientos que preparan tortilla de patatas (algunas incluso premiadas), una que nunca falla es la que elaboran a diario en el Café-Bar Manila, situado en la calle Costa da Unión.

Una tortilla emblemática en la ciudad

El 9 de marzo está reservado para un plato muy especial. El próximo lunes se celebra el Día Mundial de la Tortilla de Patatas y, en A Coruña, una opción excelente es el Café-Bar Manila, un local que lleva abierto desde hace más de cuatro décadas.

La buena cocina de este establecimiento ha hecho que se consolide como uno de los locales de referencia para comer tortilla en la ciudad. De hecho, hasta el bar de la calle Costa da Unión se acerca gente no solo de A Coruña, sino de muchos otros lugares, incluso de Madrid.

Aunque los ingredientes son similares a los de las tortillas de muchos otros sitios, el Café-Bar Manila añade un toque diferencial: el chorizo. Así, para cada tortilla utilizan "entre 10 y 12 huevos, un kilo de patatas y medio chorizo", según explican a este medio.

A la pregunta de cuántas tapas de tortilla venden al día, los responsables del Café-Bar Manila no dan una cifra exacta, aunque garantizan que son "bastantes". "Un día me puse a contarlas y paré, no tengo ni idea", bromean.

La tapa de tortilla tiene un precio de 3,10 euros si se consume en el propio bar, mientras que si el cliente la quiere para llevar al trabajo o darse un capricho en casa, el coste se incrementa en 10 céntimos; es decir, 3,20 euros.

Interior del Café-Bar Manila

La tortilla del Café-Bar Manila ha traspasado las fronteras de la ciudad y, desde el local, señalan que no creen que su popularidad se deba a las redes sociales, sino al boca a boca. "En mi vida hice publicidad de nada", aseguran.

Además de la tortilla, la fama de este establecimiento "de toda la vida" se debe a la amplia variedad de tapas que ofrecen cada día, entre 15 y 20, entre las que se encuentran crema de verduras, sopa casera, carne estofada y chorizo al vino.

Otras delicias que el Café-Bar Manila suele preparar para sus clientes incluyen lasaña, albóndigas, puerros con bechamel, croquetas, costilla asada y hojas de repollo rellenas. "Todo casero", destacan.

La cafetería abre de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas y los domingos de 09:00 a 17:30 horas. Los sábados cierra por descanso.