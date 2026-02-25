Una minicafetería de apenas 5 m² abre cerca de A Coruña con una apuesta clara por el ‘bubble tea’

Hace menos de dos meses, Elimar y Andréi decidieron utilizar un pequeño bajo de la calle Concepción Arenal, en Santa Cruz, para montar un negocio diferente y singular. Una propuesta poco habitual en la zona que, sin embargo, empieza ya a correr de boca en boca: BOBA, una mini-cafetería especializada en café de especialidad y, sobre todo, en bubble tea para llevar. Una idea exótica, sí, pero que está funcionando incluso mejor de lo que habían previsto.

“Abrimos en pleno invierno y no ha dejado de llover… pero aun así siempre viene gente y ya tenemos clientes habituales que pasan todas las semanas, incluso varias veces, a por su bubble tea”, nos cuenta Andréi. Y es que su pequeño local, aunque permite consumir allí, está concebido principalmente para el take away, y un invierno de lluvias constantes no es precisamente el mejor escenario para ello. “Ahora abrimos todos los días, menos los miércoles, por la tarde, de 16:00 a 21:00, pero la idea es ampliar el horario en primavera”, explica.

Cafés de especialidad, gofres caseros… pero todo el mundo viene a por un bubble tea

En BOBA hay distintas opciones, como café de especialidad brasileño o gofres caseros, pero la estrella indiscutible y lo que pide el 99% de quienes cruzan la puerta es el bubble tea. Esta bebida originaria de Taiwán es ya tendencia en medio mundo y está elaborada a base de té (negro, verde o con leche) con tapioca en forma de pequeñas bolas masticables que se sirven en el fondo del vaso. Estas “burbujas”, que están hechas a base de almidón de yuca, aportan una textura característica y muy adictiva que se bebe con pajita ancha y que se absorben mientras se bebe el té.

En BOBA, el número uno en ventas es el Taiwan, el clásico bubble tea taiwanés que se prepara con la leche que elijas, té negro infusionado, sirope de azúcar moreno y, por supuesto, las míticas bolitas de tapioca. “También se venden mucho los Matcha Latte”, explica Elimar. “Con fresas, el clásico, el mariposa… gustan mucho”.

El procedimiento es sencillo. En el pequeño local, que cuenta con una barra y apenas espacio para que un par de personas esperen su pedido, hay una pantalla desde la que se realiza el encargo. Allí mismo se elige la bebida y se paga con tarjeta. El pedido pasa automáticamente a Elimar y Andréi, que son quienes se encargan de preparar cada té al momento.

También hay opciones para niños, con opciones sin teína, como el Bali, una limonada con leche condensada, gelatina de coco y limón o el Taipei, elaborado con Taro (un tubérculo tropical muy cultivado en Asia) cremoso y flan.

Una experiencia para salir de la rutina y disfrutar de la bebida de moda de medio mundo a pocos metros del bonito paseo marítimo de Santa Cruz.