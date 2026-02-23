Abre en A Coruña Nativö, un restaurante que fusiona la cocina gallega y la caribeña

El entorno de la plaza de María Pita sumará un nuevo restaurante. Se trata de Nativö, un proyecto de cocina fusión gallega y caribeña de Andrés Alejandro Santana. Su apertura está prevista para este mismo fin de semana en el número 18 de la calle Capitán Troncoso, donde estuvo muchos años La Iebolina.

El local es el primer emprendimiento de este venezolano, que llegó a A Coruña en busca de una oportunidad laboral con la idea de quedarse solo unos meses hace ya unos cinco años. De familia canaria, Andrés cuenta con casi siete años de experiencia en hostelería en ciudades como Madrid o Mykonos. Ahora, con este nuevo proyecto, homenajeará a sus raíces y a la tierra que lo acogió.

"Mis amigos de aquí me han enseñado la palabra enxebre. Aquí la gente es muy de su Dépor y de su comida, son muy propios y no quería quitar esa parte, sino añadir un toque de mi país y de todo el Caribe como tal con México, Puerto Rico o la cultura dominicana", cuenta al teléfono. En su nuevo restaurante el producto gallego se combinará con los sabores caribeños. Un ejemplo de ello será el pulpo que, en lugar de ir acompañado de cachelos, lo hará de plátano maduro.

El origen caribeño también se refleja en su nombre, referente a "alguien fuerte y luchador", y en la decoración del local, en el que primarán las texturas, cuadros con gente del Caribe y la vegetación con mucha luz natural durante el día y luces tenues durante la noche.

Aunque también abrirá en horario de mañana como cafetería y ofrecerá comidas, las cenas serán su punto central. En terraza, estarán abiertos hasta las 0:30 horas, pero el local seguirá hasta las 03:00 horas ofreciendo también copas.

La apertura contará además con la actuación de algún artista venezolano, para poner el toque musical. A futuro, Andrés organizará en Nativö más conciertos los fines de semana, mientras que canciones con ritmos de jazz o blues sonarán de manera habitual en el restaurante.

Con su apertura, la calle Capitán Troncoso suma una nueva propuesta culinaria, en una zona de "gente que lleva mucho tiempo y muy trabajadora" en palabras de Andrés que reconoce que, "tendré que ponerme a su nivel y dar lo mejor".