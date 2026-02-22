¿Teletrabajo en las cafeterías de A Coruña? "Estamos pensando en limitar la hora de uso de las mesas"

Con el teletrabajo, a veces uno necesita salir de casa para que le dé un poco el aire. Socializar, estar rodeado de personas, aunque no sean tus compañeros. En definitiva, a veces hace falta un poco de ambiente de oficina. Para ello existen los coworking, pero no cualquiera puede entrar. A las cafeterías, sí.

Algunas cafeterías de la ciudad, al ver que la gente las escogía como lugar de trabajo, decidieron crear un espacio destinado a esta actividad. Algunos locales, por ejemplo Inzo, ya nacieron con esta idea.

La cafetería ubicada en la calle San Andrés es uno de los lugares favoritos para los coruñeses para ir a echar la tarde. Es curioso el método que tienen en este local para garantizar tener siempre mesas libres para los clientes que no van a trabajar.

Un cartel en cada una de las mesas indica cuáles están destinadas al uso del ordenador y cuáles no. Al fin y al cabo, la gente que va a trabajar suele pasar allí más tiempo del que pasa un cliente que va solo a tomarse un café y charlar un rato. En las mesas en las que sí está permitido el uso del portátil hay un tiempo límite: 30 minutos.

Mesa reservada para teletrabajo Quincemil

Además de las mesas, también cuentan con unas gradas al final del establecimiento donde no hay límite de tiempo para el uso de ordenadores. Hay gente que aprovecha este espacio para leer, pintar o incluso charlar con amigos.

"Suele venir mucha gente de fuera", asegura María José, su dueña. Y es que en A Coruña esta costumbre no acaba más que empezar. Para mucha gente de otras ciudades es más habitual acudir a una cafetería a pasar un tiempo productivo.

Sin embargo, existen otros locales que ven esta tendencia con más cautela. Paula Fusté, copropietaria de El Punto, una cafetería que abrió hace casi un año en la Ciudad Vieja, insiste en que "las cafeterías son negocios de hostelería y no son coworkings".

El Punto en A Coruña Cedida

"Nosotros no tenemos mesas guardadas para el teletrabajo. No lo promovemos ni tenemos mesas donde no dejemos hacerlo. De hecho, cualquier persona es libre de sentarse donde quiera y ponerse a trabajar con su ordenador durante un rato", explica.

"Vivimos de las consumiciones y no de las horas que la gente pasa trabajando"

Aun así, recuerda que "no vivimos de que la gente venga y se siente a trabajar durante cuatro horas y consuma un café ocupando un sitio donde incluso podría estar otra gente sentada". En ese sentido, pide que se tenga en cuenta que quien se sienta con el portátil "está en un negocio que vive de otra cosa y que los espacios de trabajo son otros".

Incluso han recibido mensajes en redes sociales preguntando si disponen de enchufes para conectar el ordenador. "Vivimos de las consumiciones y no de las horas que la gente pasa trabajando allí", recalca. De hecho, "estamos pensando en poner alguna limitación horaria".

"No tenemos espacio para teletrabajo"

Cartel en Olimpia

Este problema se puede ver reflejado sobre todo en locales más pequeños, como en Olimpia, en la calle Galera, donde ya han tomado medidas de este tipo. "Solo se puede usar el ordenador en la barra", explica Xeila, una de las trabajadoras.

Un cartel que pone "Work free zone" así lo limita en el resto de mobiliario. "Tuvimos que hacerlo porque no tenemos espacio suficiente", añade.

Por eso han optado por reservar la barra al teletrabajo, evitando así que otros clientes se queden sin sitio.

Una tendencia al alza

De esta forma, aun son pocos los negocios de hostelería, como el Inzo, que tienen un espacio destinado única y exclusivamente al trabajo. Pero Olimpia y El Punto no son los únicos que se están replanteando empezar a tomar medidas para facilitar el tráfico de personas entre mesa y mesa.

Cada vez son más las personas que buscan lugares públicos para sacar su ordenador y trabajar. Una tendencia que se puede apreciar en otros muchos países europeos, pero que en A Coruña no ha hecho más que empezar.