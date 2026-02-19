La fiesta del Santo Patrón toma MEGA, en A Coruña, un año más: así celebrará San Patricio

La fiesta del Santo Patrón toma MEGA, en A Coruña, un año más. Cedida

Historia, cultura, maridaje, fiesta y las mejores cervezas. El Museo de Estrella Galicia celebrará desde las 21:00 horas del viernes 13 de marzo una de sus fechas más señaladas, la de su Santo Patrón, San Patricio, con una cena maridaje al más puro estilo irlandés.

MEGA ofrecerá un singular viaje de la Isla Esmeralda a Galicia a través de los sentidos con un menú inspirado en la gastronomía irlandesa, en el que no faltará un toque autóctono, de la mano del chef Gorka Rodríguez, del Restaurante La Pulpeira de Melide.

Las recetas de Gorka Rodríguez maridarán con diferentes cervezas típicas de Irlanda para completar una inmersión única y festejar, deliciosamente, San Patricio. La experiencia contará, además, con música en directo, que correrá a cargo de Los Leprechauns.

El menú propuesto para este nuevo #PlanazoMEGA del mes de marzo constará de cinco platos y cinco cervezas (además de la caña de bienvenida). Estos son los platos y bebidas que degustarán los asistentes:

Mejillones en vinagreta verde, maridados con una cerveza O’Hara’s Irish Stout

Empanada de pulpo a la mugardesa y gilda de vieira de Ferrol, que maridan con una cerveza Samuel Smith Taddy Porter

Croissant relleno de pastrami, repollo y queso do Cebreiro, acompañados por una 1906 La Pelirroja

Carrillera de cerdo celta guisada al estilo irlandés, que maridan con una Basqueland Gran Norte

Y, de postre, Irish Coffe, maridado con una O’Hara’s Irish Red Nitro

Con la fiesta de su Santo Patrón, MEGA invita a su público a dejar la vergüenza en casa y acudir vestido de verde y dispuesto a saborear Irlanda en cada bocado mientras descubre de la mano de Carlos Ávila, experto en cultura de cerveza de Hijos de Rivera, la fascinante historia detrás de esta singular tradición y se sumerge en la historia y en la cultura irlandesas, además de ahondar en la figura de San Patricio.

Las entradas para esta cena maridaje temática con platos y cervezas al más puro estilo irlandés ya están disponibles a través de la web oficial del museo, www.museoestrellagalicia.com.