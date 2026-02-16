A Coruña suma dos Soles Repsol: una "alegría" y un reconocimiento a la "rica" cocina de la ciudad

La gastronomía gallega vuelve a brillar con fuerza. La Gala de los Soles 2026 de la Guía Repsol, celebrada en Tarragona esta tarde, reunió a algunos de los chefs más destacados del país para anunciar los 83 nuevos restaurantes reconocidos. Entre ellos, dos nombres propios de A Coruña: El de Alberto y Gunnen, que se estrenan con Un Sol Repsol.

Con estas nuevas incorporaciones, Galicia alcanza los 49 restaurantes galardonados: 34 con Un Sol, 12 con Dos Soles y 3 con Tres Soles, consolidando su peso en el mapa gastronómico nacional.

María Ritter, directora de Guía Repsol, destacó durante la gala la evolución de la cocina española: "Guía Repsol tiene todo el año puesto el radar en los restaurantes que mezclan inteligencia e intuición y los busca proactivamente por el territorio para que sigamos probando cosas nuevas. Las tendencias gastro evolucionan cada año y en esta edición 2026 la fusión entre distintas regiones de España sustituye a las influencias más exóticas. Hay propuestas rupturistas que conviven con otras más evocadoras y la conciliación se extiende en el sector".

Gunnen: honestidad y cercanía

Ubicado en el número 15 de la calle Juan Díaz Porlier, en el barrio coruñés de Matogrande, Gunnen es un restaurante pequeño en tamaño -apenas tres mesas- pero enorme en ambición culinaria. Al frente está el cocinero Chechu Rey, que junto a su equipo ha logrado que su propuesta, basada en el producto, la técnica y la honestidad, haya captado la atención de la guía en apenas año y medio de vida.

"Llevamos un año y medio abiertos y la verdad es que no nos lo esperábamos. Recibirlo nos da fuerza para seguir en la misma línea en la que estamos, siempre intentando mejorar. Es un medidor de que la propuesta que estamos haciendo sea la correcta", explica Chechu Rey.

El cocinero reconoce que no contaban con un reconocimiento tan pronto: "No contábamos con ningún tipo de galardón; estas cosas suelen venir con más calma. Desde el principio marcamos una línea de trabajo muy estable, intentando evolucionar cada vez un poco más. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás del proyecto, y que la Guía Repsol lo haya visto interesante como para premiarlo con un Sol… estamos que ni nos lo creemos".

Gunnen basa su modelo en la cercanía y en una propuesta única de menú degustación: "Tenemos un restaurante muy chiquitito, solo tres mesas y sin posibilidad de ampliar. Nuestro modelo se basa en la cercanía, en el producto, en las técnicas de cocina, en ser honestos y hacer una propuesta muy honesta".

Para Rey, el reconocimiento también es un impulso colectivo: "A Coruña es inmensamente rica en oferta gastronómica. Que hayan encontrado en nosotros este reconocimiento es una alegría enorme. Me gustaría agradecer a la Guía Repsol, que nos está tratando aquí en Tarragona de lujo, con un montón de actos; nos están mimando muchísimo. Y transmitir ese cariño hacia ellos, hacia todos los trabajadores que tenemos, a mi socio Joaquín y a los clientes. Hay que ser siempre agradecido.

El objetivo, asegura, es claro: seguir creciendo paso a paso. "Llevamos muy poquito tiempo y, si Dios quiere, cada año procuraremos mejorar".

El de Alberto: tradición familiar

Situado en el número 1 de la calle Comandante Fontanes, El de Alberto es ya un referente de la cocina gallega moderna en A Coruña. Liderado por Alberto Prieto, el restaurante representa la evolución de una tradición familiar que hoy continúa la nueva generación.

Aitor Prieto (A Coruña, 1995) prácticamente nació entre fogones. Hijo de Alberto Prieto, da continuidad a la saga desde la cocina, aportando juventud, técnica y una mirada renovada a un proyecto consolidado.

El reciente Sol Repsol ha sido recibido como un impulso inesperado para el equipo. “Este reconocimiento es una alegría, una noticia inesperada para nosotros porque supone valorar el trabajo de un restaurante que lleva once años funcionando. Yo llevo trabajando aquí algo más de dos años y medio; antes estaba mi padre al frente. Ahora mismo es una motivación enorme para todo el equipo”, explica Aitor.

El chef subraya la singularidad de su modelo: "Somos un restaurante que da de comer a 120 personas al día. Gestionar eso es complicado y lograr el nivel de cocina y de constancia que hemos alcanzado significa que estamos haciendo un trabajo muy bueno. He hablado aquí en Tarragona con muchos compañeros de profesión y prácticamente todos son restaurantes de 25 comensales por servicio; nuestro proyecto no tiene nada que ver con ellos. Posiblemente su objetivo sea conseguir un galardón. El nuestro es que la carta sea dinámica y divertirnos cocinando".

"Cambiamos bastante el menú; prácticamente no hacemos el mismo ningún día. Pueden coincidir platos, pero nunca es exactamente igual. Nuestra clave es la organización que ponemos todos los días" Aitor Prieto, chef de El de Alberto

Aitor insiste en que el Sol es consecuencia de años de esfuerzo: "Lo que hemos conseguido es a base de muchísimo trabajo. Buscamos una cocina dinámica, sentirnos cómodos con la temporalidad, pero en ningún caso somos un gastronómico".

La evolución del proyecto también ha traído una nueva forma de organización en cocina. "Mi padre llevaba once años trabajando en este proyecto hasta que llegué yo. Creo que he podido sumar una nueva manera de ver el restaurante, quizás con un poco más de organización diaria. La inmediatez es muy importante: valoramos que no sobre prácticamente ni una salsa. Es una de las claves de nuestra cocina", señala.

El dinamismo es otra de las señas de identidad de El de Alberto: "Cambiamos bastante el menú; prácticamente no hacemos el mismo ningún día. Pueden coincidir platos, pero nunca es exactamente igual. Nuestra clave es la organización que ponemos todos los días".

Los nuevos reconocimientos reafirman el excelente momento que vive la gastronomía coruñesa. Todos los Soles 2026 pueden consultarse en la app oficial de la guía, que permite, gracias a la geolocalización, encontrar el restaurante perfecto en cada parada del camino.