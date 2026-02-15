Año Nuevo Chino 2026: cinco restaurantes en A Coruña para celebrar el Año del Caballo

Llega el Año Nuevo Chino, una fecha marcada en rojo en los calendarios del país asiático, pero también en los restaurantes chinos de la ciudad, que engalanan sus locales para recibir por todo lo alto esta festividad cargada de símbolos, supersticiones y costumbres que giran en torno a la buena fortuna, la familia y, desde luego, la gastronomía.

La celebración, regida por el calendario lunar, se extenderá durante 15 días, desde la víspera del día 17 hasta el Festival de los Faroles, la jornada que pone el broche final al Año Nuevo Chino con calles y hogares iluminados por faroles de papel, símbolo de luz, esperanza y prosperidad.

Cada año está representado por un animal del zodiaco chino. Si el pasado 2025 fue el año de la Serpiente, asociada a la intuición y la reflexión, este 2026 damos la bienvenida al Año del Caballo, un signo ligado a la energía, el movimiento, la ambición y los nuevos comienzos. Tradicionalmente, es un año propicio para avanzar, tomar decisiones valientes y dejar atrás lo estancado. Y pocas maneras hay mejores de celebrarlo que sentarse a la mesa y disfrutar en algunos de los restaurantes chinos de A Coruña donde esta tradición se vive con especial intensidad.

¿Qué se come en Año Nuevo Chino?

Como decíamos anteriormente, los símbolos marcan esta fiesta, y en la cocina no es una excepción. Nada se prepara por azar y cada uno de los ingredientes tiene un porqué, además de un fuerte valor simbólico.

Así, para atraer la riqueza y la prosperidad, la mesa se llena de jiaozi, las tradicionales empanadillas cuya forma recuerda a los antiguos lingotes de oro; de pescado servido entero, símbolo de abundancia y del deseo de que “sobre” en el nuevo año; de fideos largos, que no se cortan para augurar una vida larga; de rollitos de primavera, asociados a la fortuna por su color dorado; y del pastel de arroz glutinoso (nian gao), que representa el progreso y el ascenso personal y profesional. Nada se deja al azar: cada plato “dice” algo para el nuevo año y convierte la comida en un auténtico ritual cargado de significado.

5 restaurantes para celebrar el año nuevo chino en A Coruña

Restaurante FU

FU

Si buscas una inmersión total en la gastronomía china, sin platos occidentalizados que poco, o nada, tienen que ver con la auténtica comida del país asiático, este restaurante es la opción perfecta. Su propuesta gastronómica está basada en la cocina del norte de China, más concretamente en las regiones de Shandong y Heilongjiang, dos territorios marcados por una tradición culinaria muy característica, de sabores y técnicas pensadas para climas extremos.

El restaurante, regentado por la familia Wei, además de su carta de siempre, dará un regalo sorpresa a los clientes que vayan a comer la semana del año nuevo chino para celebrar las fiestas, como el tradicional sobre rojo que regalan los más jóvenes a los mayores de la familia y bolsitas con pequeños obsequios.

Restaurante FU 福餐厅

Dirección: Rúa Torreiro 3

Teléfono: 624 632 120

Restaurante Simbo

Simbo Jesús Sánchez

Frente a la fuente de Cuatro Caminos, Simbo es uno de los clásicos de la ciudad para disfrutar de la cocina asiática, uno de esos restaurantes que funcionan bien para juntarse alrededor de la mesa y compartir platos. Perfecto para celebrar el año nuevo chino, ya que esa es la idea de esta fiesta: compartir. Su carta recorre distintos clásicos de la cocina asiática, con especial peso de la tradición china.

¿Recomendaciones? Arroces y noodles salteados, dim sum, carnes al wok y el pato… platos pensados para ir al centro. Un sitio cómodo, céntrico y versátil para celebrar sin complicaciones.

Restaurante Simbo

Dirección: Rúa Concepción Arenal 19

Teléfono: 981 134 975

Da Long Yi Hot Pot

Da Long Yi Hot Pot 2 Jesús Sánchez

Hace ya un par de años que la fiebre de la hot pot invade los restaurantes asiáticos de medio mundo y Da Long Yi es su máximo representante en la ciudad herculina. Recordemos que la hot pot china es una comida compartida en torno a una olla de caldo hirviendo situada en el centro de la mesa. Cada comensal cocina al momento carnes finas, verduras, tofu, setas o fideos... todo acompañado de salsas personalizadas que cada uno mezcla a su gusto.

Una buena opción para celebrar el año nuevo chino es reunirse con amigos y familia alrededor de una de estas ‘ollas calientes’ y disfrutar compartiendo esta experiencia que no deja de ser un auténtico ritual.

Restaurante Da Long Yi Hot Pot

Dirección: Plaza Fábrica de Tabacos 10, local 2

Teléfono: 981 922 867

Donaya Market

Donaya Market Jesús Sánchez

En Donaya Market tienes tres opciones, cada una igual de buena que la anterior. Por un lado, puedes ir a su local de la plaza de la Galera, en donde se va a celebrar una fiesta para celebrar el año nuevo que contará con un menú especial creado para la ocasión.

Otra opción es visitar su establecimiento de San Andrés, y comer alguna de sus especialidades, muchas de las cuales son típicas de esta fecha especial, como las gyozas, que no pueden faltar en ninguna mesa china en fin de año.

Y por último, si lo que prefieres es celebrar por tu cuenta, en esta última localización está situada una de las tiendas de alimentación china más completas de A Coruña y que, para la ocasión tiene preparado todo un catálogo de imprescindibles, como los pasteles de arroz, verduras para los fideos o rollitos de primavera o bebidas chinas tradicionales.

Donaya Market

Dirección restaurante: Plaza de la Galera 40

Dirección tienda: Calle San Andrés 5

Teléfono: 608 832 117

Restaurante Town

Town

El primer restaurante chino que abrió en la ciudad. Abierto en los años 80, ahora es la hija de la fundadora, Lili, quien lleva las riendas del negocio. Su carta está basada en el recetario tradicional chino (ojo con su pato laqueado, espectacular) y entre semana podéis probar su menú del día, con platos muy interesantes.

Para el año nuevo chino, Lili nos recomienda que probemos una de sus tradicionales ‘bandejas quemadas’, una plancha repleta de mini woks con diferentes elaboraciones o uno de sus arroces tradicionales.

Restaurante Town

Dirección: Avenida Finisterre 9

Teléfono: 981 279 355

Y para cerrar este artículo, nada mejor que recordar un viejo dicho chino que resume bien el espíritu de estas fechas: 年年有余 (Nián nián yǒu yú), que se traduce como “que cada año haya abundancia”.

¡Feliz año del caballo!