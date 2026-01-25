A Coruña abre este lunes las inscripciones para las XI Xornadas Gastronómicas Lacónicas

El Ayuntamiento de A Coruña abrirá este lunes, 26 de enero, el plazo de inscripción para participar en las XI Xornadas Gastronómicas do Lacón con Grelos, Lacónicas, uno de los eventos gastronómicos de referencia en la ciudad, que se celebrará del 6 de febrero al 8 de marzo.

Los establecimientos de hostelería interesados podrán inscribirse hasta las 14:00 horas del lunes 2 de febrero. La participación en las jornadas es gratuita y los locales deberán adherirse al formato oficial de "Menú Lacónicas, Xornadas Gastronómicas do Lacón con Grelos", elaborando una propuesta tradicional basada en la laconada popular.

Cada establecimiento deberá ofrecer un único menú, elaborado principalmente con productos gallegos de kilómetro 0. Todos los menús estarán compuestos por un primer plato (sopa o similar), un plato principal (laconada) y un postre clásico (filloas y o orellas), además de incluir bebida (agua, refrescos, cerveza o vino con denominación de origen gallega) y café, este último de forma opcional.

El precio del menú deberá oscilar entre los 20 y los 40 euros por persona, garantizando una oferta accesible y de calidad para el público.

Las personas o establecimientos interesados en participar deberán solicitar el formulario de inscripción online a través del correo electrónico laconicascoruna@gmail.com.