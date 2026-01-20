A Coruña es la ciudad con más restaurantes nominados de Galicia en los 'Premios Just Eat 2025': un total de 8 locales

Varios restaurantes de Galicia están nominados en las distintas categorías de los 'Premios Just Eat 2025', cuyos ganadores se decidirán mediante las votaciones de los usuarios de la aplicación de comida a domicilio hasta el próximo 1 de febrero.

Just Eat, la plataforma de reparto a domicilio online de referencia en España, celebrará en marzo la undécima edición de estos premios. Entre las opciones, Galicia destaca enormemente en las categorías 'Mejor Restaurante Zona Norte' y 'Mejor establecimiento sostenible', en las que hay tres establecimientos gallegos compitiendo por el reconocimiento.

Novedades en los Premios Just Eat 2025

Just Eat celebrará el próximo mes de marzo la undécima edición de los Premios Just Eat, una cita ya consolidada que reconoce a los mejores restaurantes y establecimientos de comida a domicilio en España. La edición de 2025 llega con importantes novedades tanto en el sistema de selección como en las categorías.

Por primera vez, los restaurantes no se inscriben de manera voluntaria, sino que es la propia plataforma quien les nomina tras analizar su rendimiento y calidad en el servicio. Las votaciones están abiertas desde el 19 de enero hasta el 1 de febrero y serán los propios usuarios quienes decidan a los ganadores a través de la aplicación.

En total, se otorgarán 24 categorías, distribuidas en 6 galardones regionales, 9 por categoría y 8 premios especiales, culminando con el reconocimiento al 'Mejor Restaurante de España'. En total, 197 establecimientos de toda España compiten en esta edición que pone en valor la calidad, innovación y esfuerzo del sector de la restauración.

Respecto a las categorías, destaca la creación del 'Mejor restaurante de ciudad pequeña', para poner en valor los establecimientos que trabajan fuera de grandes capitales. Además, la categoría de desayunos y meriendas pasa a llamarse 'Mejor establecimiento dulce'.

Conviene destacar que se dará un reconocimiento al restaurante que más donaciones ha recibido con la campaña de restaurantes contra el Hambre, realizada en colaboración con Acción contra el Hambre que obtuvo una recaudación de más de 3.000 euros en platos solidarios.

A Coruña destaca entre los nominados

Galicia tiene un papel destacado en esta edición, con numerosos establecimientos nominados en distintas categorías. A Coruña lidera el número de candidaturas con 8 restaurantes en la ciudad, 9 si contamos la nominación de Cambre, con propuestas que abarcan desde hamburgueserías especializadas y conceptos innovadores hasta opciones de cocina tradicional y comercios reconocidos por su calidad y tendencia.

También hay una fuerte representación gallega en categorías como sostenibilidad, con locales de Vigo y Ourense, así como en la oferta plant based, con establecimientos de A Coruña y Cambre.

Otras nominaciones relevantes incluyen restaurantes especializados en comida sin gluten y en cocina española, además de comercios gallegos que compiten por el reconocimiento a mejor establecimiento a nivel nacional.

En conjunto, las nominaciones reflejan la diversidad, innovación y calidad en la gastronomía y comercio gallego.

Categorías en las que hay restaurantes gallegos nominados: