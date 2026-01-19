A Coruña elige a las mejores tapas: Bar 23 se impone en el concurso Picadillo

El Bar 23 se proclamó ganador del XXI Concurso de Tapas Picadillo, celebrado entre el 18 y el 28 de diciembre de 2025 en establecimientos de toda la ciudad, con la tapa Albóndigas con salsa de almendras, elaborada por el chef Álvaro Victoriano.

En la categoría Recetario Picadillo, el jurado final eligió como vencedora la propuesta del Bar 23 entre las preseleccionadas, que incluían también Ssam de raya en salsa de salpicón con crocante de pulpo, de Bodega Órdenes, y Pavé de patata con carne gallega al vino tinto, de Malte Galera.

En el apartado de Mejor Tapa Creativa, el premio fue para La Sifonería, con la receta Dry Caldini, firmada por Carlos Montes, imponiéndose a Cappelletti de cocido gallego, de Ama Italiana Contemporánea, y Galicia en tres bocados, de El Gato con Copas.

El premio del público, decidido mediante votación popular a través de códigos QR habilitados en los locales participantes, recayó en Bodega Órdenes por su tapa Ssam de raya en salsa de salpicón y crocante de pulpo, elaborada por Rosa Vaamonde Blanco.

En el acto estuvieron presentes el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y Chau Fernández-Gago Puga, nieta del histórico alcalde Manuel María Puga y Parga, Picadillo, quien ejerció un año más como presidenta de honor del jurado.

Inés Rey destacó que "los de aquí demostramos que la cocina es una de nuestras grandes especialidades", subrayando la calidad del producto local y el talento de los profesionales del sector.

La alcaldesa animó ya a pensar en la próxima edición de un certamen que, según señaló, "refleja pasado y futuro en cada tapa, desde las propuestas más innovadoras hasta la reinterpretación de las recetas de siempre".

Cerró su intervención con un mensaje optimista y cercano: "El año que viene habrá más y, como siempre, mejor. A Coruña sabe a vida".