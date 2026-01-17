Dónde comer en A Coruña, según el catedrático y escritor Chema Paz Gago

Catedrático de Literatura Comparada en la Universidade da Coruña (UDC), Chema Paz Gago se define como un "escritor a ratos perdidos, viajero y aventurero irredento". El que fuera candidato a la alcaldía de A Coruña en 2025 con Alternativa dos Veciños es, además, un gran amante de la gastronomía de la ciudad.

Natural de Celanova, Paz Gago es miembro de la Academia Galega de Gastronomía (AGG), que este 2026 cumple 35 años. "Es la única academia que me ha aceptado hasta el momento, aunque la cosa tiene remedio porque ingreso el mes próximo en la Academia Dominicana de Ciencias. Sección de literatura", señala el catedrático.

Este sábado no hablamos con él de literatura ni de viajes, sino de gastronomía. Chema Paz Gago nos comenta sus sitios favoritos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a cenar y a copear.

Dónde desayunar

Interior de Pandelino, en A Coruña

Ubicada junto a la antigua Fábrica de Tabacos, La Granera es para el catedrático un "local espectacular con muy buena atención". "En una ocasión, coincidiendo con el Día del Libro, me invitaron a desayunar con un grupo de lectoras y prepararon unas pastas con forma de libros. Detallazo", añade Paz Gago.

A Maquía, en Santa Cristina, ofrece un buen café acompañado de una repostería mítica: la tarta de nuez o la de mango "son imbatibles". El miembro de la AGG tiene una tercera propuesta: "Pandelino, en Rosalía de Castro. Un ambiente friendly, que dicen los modernos, para cuidarse, sobre todo si uno se pasó con la oferta dulce de A Maquía".

Todos estos locales son, además, perfectos para una rica merienda, que Paz Gago confiesa no tomar.

Dónde tomar el aperitivo

O secreto, en A Coruña.

O'Secreto ofrece una "variadísima la oferta enológica de la casa para regar cualquier pincho", según Paz Gago, que destaca el ambiente de este local en el que "te encuentras a media ciudad". Milaromas, por otro lado, se caracteriza por su producto original "basado en fusión latina y unos dueños argentinos muy agradables".

Dónde comer

Vistas desde Árbore da Veira.

"Si da el presupuesto, es una gozada disfrutar del ritual de Luis Veira para vivir lo que ahora se llama "una experiencia gastronómica'", explica Paz Gago sobre Árbore da Veira. Otro restaurante perfecto para llenar la boca con un rico sabor es La Favola: "Un italiano auténtico, cosa rara por estos lares. La pasta es fresca y la pizza es napolitana o lo parece".

Más allá de estas dos propuestas para comer bien al mediodía, el catedrático de la UDC apunta a otra opción: el restaurante del Club Náutico. "Comida casera con unas vistas envidiables y un precio asequible para los socios. Muy aconsejable el postre de la casa: pan viejo", señala Paz Gago sobre el dulce que nadie debe perderse.

Dónde cenar

Dani, chef de A Mundiña, y Eloy, jefe de sala. Quincemil

A Mundiña, en la calle Real, es para Paz Gago "un clásico que nunca decepciona". "Suelo llevar allí a mis invitados del mundo literario e intelectual y se van encantados", asegura el catedrático.

"En la calle Troncoso hay dos locales tan distintos como recomendables: Pablo Gallego, más sofisticado y televisivo, no está lejos de La Teresa, más informal pero no menos acogedor, gracias a la afabilidad de Diego Lis, su propietario", añade Paz Gago.

Otra opción que recomienda para cenar es La Dehesa, de la que destaca su buen producto y su cocina, así como el excelente servicio. "Hay un restaurante clandestino en Santa Cristina, pero no se puede revelar su ubicación. Cocina de mercado según oferta del día. Top secret", concluye.

Dónde copear

El Astoria, en A Coruña, en una foto de archivo.

Paz Gago define el Astoria como un local agradable "con unas jefas, Verónica y Belén Calvete, encantadoras". Y tiene otra recomendación: "Antes hay que pasarse por Le Tavernier, en la Marina, para ir entonado".