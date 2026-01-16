Amasarte contará con un nuevo local en el centro de A Coruña: abrirá en San Andrés

La cadena de panaderías Amasarte prepara la apertura de un nuevo local en el centro de A Coruña. Se ubicará en el bajo situado en el 149 de la calle de San Andrés, en la esquina con la calle Huertas, donde hasta hace algo más de un año y medio se situaba una tienda de frutas y verduras.

Este nuevo negocio contará con dos partes diferenciadas. El local se distribuye en forma de L. Así, con una única entrada, por un lado se podrán pedir cafés y otros productos para llevar en la modalidad take away y por otro habrá un espacio con mesas para degustarlos allí mismo.

Fuentes de la empresa explican que quieren llegar de esta manera a dos públicos distintos: a los trabajadores de una zona con muchas oficinas con la opción para llevar y a personas que deseen tomar un café en la panadería de manera más pausada.

Con la diferenciación esperan poder atender más rápido a ambos públicos, agilizando sobre todo los pedidos de take away.

Con esta apertura, prevista para los próximos meses, Amasarte suma un nuevo local en el centro de la ciudad. Aquí ya están operativos uno en la calle Real, otro en la plaza de Lugo y un tercero en la plaza de San Agustín. En total, la cadena cuenta con cerca de una decena de locales en la ciudad.