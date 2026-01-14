Carballo (A Coruña) disfruta de un nuevo asador en un entorno envidiable

Carballo estrena una nueva propuesta hostelera con la apertura del asador La Base, ubicado en el complejo La Base Motor Club, en la parroquia de Artes, apenas unos días después del cierre del emblemático Gonzaba y tras la festividad de Reyes.

El nuevo local llega con la intención de cubrir ese vacío y de consolidarse como un punto de referencia para la cocina tradicional a la brasa en la comarca de Bergantiños.

El proyecto está liderado por David Fariña junto a la familia Vilariño, que apuestan por una cocina basada en el respeto al producto y en los tiempos de elaboración.

El asador se especializa en carnes a la brasa y pescados de la lonja de Malpica, elaborados mediante asado lento, una técnica que potencia el sabor y la textura tanto de la carne como del pescado, siempre con materia prima de primera calidad.

La Base no solo nace como restaurante, sino también como un espacio pensado para celebraciones y encuentros sociales, ya que dispone de diferentes salones con capacidad total para 200 personas.

Imagen de la localización del asador. Cedida.

Estas instalaciones permiten acoger grupos, comuniones, bodas y eventos familiares o de empresa, ofreciendo un entorno amplio y versátil dentro de un complejo bien comunicado y con amplias posibilidades.

Con esta apertura, la hostelería de Carballo suma un nuevo impulso tras el reciente cierre de Gonzaba, apostando por un modelo que combina tradición, producto de proximidad y vocación de servicio.