Mauricio vende su local en A Coruña para volver a Venezuela: "No puedo dejar ahora a mi madre sola"

Su bar se llamaba El Retorno, un nombre casi premonitorio. Mauricio Riera lo apodó así a su regreso a A Coruña tras su viaje de vida por lugares como Suecia y Londres. Pero también en honor a sus raíces, siendo él el retorno de sus antepasados gallegos.

No era la primera vez que pasaba por aquí. Ya antes había tenido otro negocio en este mismo local de la calle Voluntariado —el estrecho callejón que desemboca en Torreiro, en pleno corazón de A Coruña—. Muchos se acordarán de La Ronería, cuando este local vivió sus mejores tiempos.

Ahora, tras superar una nueva etapa, El Retorno vuelve a hacer honor a su nombre. Porque Mauricio Riera, su dueño, se ve obligado a regresar a Venezuela. Esta vez no por nostalgia, sino por necesidad. "Con lo que está pasando ahora, no puedo dejar a mi madre sola".

Mauricio es descendiente de inmigrantes retornados, esa generación marcada por idas y venidas forzadas. "Ahora nos toca volver otra vez", explica. En su caso, su madre está sola en Venezuela, es mayor y no puede dejarla atrás.

El bar se estrenó el pasado mes de octubre de 2025 y ahora, con la caída de Maduro en enero de este año, El Retorno vuelve a poner un punto y aparte. Nunca imaginó que algo así fuera a ocurrir en su país de origen y acabaría truncando un proyecto recién estrenado. "Aunque la guerra esté allá, las consecuencias empiezan a verse aquí", afirma.

Mauricio habla de su caso personal, pero también del sufrimiento del pueblo venezolano en los tiempos que corren. "Con este problema no hay alternativa… La guerra une y desune", reflexiona.

Por eso pone a la venta el local que transformó con ilusión y esfuerzo. "Son las consecuencias de la guerra. Es el motivo por el que me voy".

Un caramelito en pleno centro

Con ello, este local completamente a estrenar queda vacío en pleno corazón de A Coruña. Tan solo llevaba abierto desde octubre. "Un caramelito", dice Mauricio. Completamente reformado, listo para entrar a trabajar.

El Retorno seguirá abierto hasta que se produzca el traspaso. Mientras tanto, Mauricio sigue recibiendo ofertas a ver cuál es la que más le interesa. Hasta que no quede esto atado, no se irá.

Los interesados en el traspaso pueden contactar directamente con Mauricio a través de su número de teléfono 613 38 86 56. El local está listo. La decisión, lamentablemente, ya está tomada.