Comienza en A Coruña el Concurso de Tapas Picadillo: estos son los locales participantes

El Concurso de Tapas Picadillo regresa a A Coruña en su XXI edición arrancando este mismo jueves. Durante unos 10 días, un total de 22 establecimientos participarán con propuestas únicas ideadas para este concurso.

El que es el certamen gastronómico más antiguo de Galicia llega a la presente edición con dos categorías principales: Tapa creativa, con propuestas que destaquen por su innovación y técnica y Tapa Recetario Picadillo, con elaboraciones basadas en La cocina práctica de Picadillo. A ellas se suma un premio por voto popular.

A diferencia de otros años, en la edición del 2025 el concurso —que homenajea a Manuel Parga y Puga 'Picadillo', alcalde de la ciudad y precursor de la crónica gastronómica gallega— se ha trasladado al mes de diciembre, extendiéndose hasta el próximo día 28.

El cambio de fechas, más cerca de la Navidad, viene motivado según explicó el concelleiro de Turismo Gonzalo Castro en la presentación para ser un "aliciente turístico e de captación de visitantes nunha época moi especial".

Entre los requisitos para formar parte de él está elaborar tapas de manera artesanal, utilizando preferentemente productos gallegos con indicación geográfica protegida o de kilómetro cero. También se ha tenido en cuenta la inclusión de propuestas aptas para personas celíacas, veganas o vegetarianas, garantizando su seguridad alimentaria.

Estos son los establecimientos participantes en el XXI Concurso de Tapas Picadillo

Hasta el próximo 28 de diciembre, el público podrá disfrutar de tapas de entre 3 y 5 euros en los siguientes establecimientos de la ciudad.

ZONA 1 – Ciudad Vieja, María Pita, Monte Alto, San Agustín, Azcárraga…

Bar Áncora . Pulpo “á feira” vegano. 4,00 €

. Pulpo “á feira” vegano. 4,00 € La Tribu . Hechizo cubano. 5,00 €

. Hechizo cubano. 5,00 € Bar Ciudad . Ternera en zorza. 4,00 €

. Ternera en zorza. 4,00 € The Breen’s Tavern . Bolas de San Juan. 3,50 €

. Bolas de San Juan. 3,50 € La Sifonería . Dry Caldini. 4,00 €

. Dry Caldini. 4,00 € A Parva . Festa no pao. 5,00 €

. Festa no pao. 5,00 € La Cuchara Veggie. Croquetas veganas estilo Picadillo - 3,00 € y Caviar de ajo negro sobre crema ahumada de boniato y galleta mariñeira - 5,00€

ZONA 2 – San Andrés, Galera, Barrera, Olmos, Orzán, Barrié de la Maza...

AMA Italiana Contemporánea . Cappelletti de cocido gallego. 4,00 €

. Cappelletti de cocido gallego. 4,00 € El Gato con Copas . Galicia en tres bocados. 5,00 €

. Galicia en tres bocados. 5,00 € Bar 23 . Albóndigas con salsa de almendras. 4,00 €

. Albóndigas con salsa de almendras. 4,00 € Ultramarinos Galera . Navajas en escabeche de mandarina. 4,00 €

. Navajas en escabeche de mandarina. 4,00 € Malte Galera . Pavê de patata con carne gallega al vino tinto. 5,00 €

. Pavê de patata con carne gallega al vino tinto. 5,00 € O Dezasete Taberna . Barritas de risotto de setas, polvorón de tomate y albahaca. 4,00 €

. Barritas de risotto de setas, polvorón de tomate y albahaca. 4,00 € Yebra Gastobar. Mini bao derabo de vaca estofado al Mencía con mayonesa de piparras. 3,50 €

ZONA 3 – Os Mallos, Ronda de Nelle, Plaza de Vigo, Juan Flórez, Federico Tapia…

Bodega Órdenes . Ssam de raya en salsa salpicón y crujiente de pulpo. 4,00 €

. Ssam de raya en salsa salpicón y crujiente de pulpo. 4,00 € Taqueira Niño Rey . Lume dorada. 4,00 €

. Lume dorada. 4,00 € Mina Nai . Croquetas cremosa de cocido - 3,50 € y Merluza a la gallega con emulsión de ajada . 4,00€

. Croquetas cremosa de cocido - 3,50 € y Merluza a la gallega con emulsión de ajada . 4,00€ La Bonita . Merluza en salsa de puerro sobre crujiente de arroz con mermelada. 4,00 €

. Merluza en salsa de puerro sobre crujiente de arroz con mermelada. 4,00 € Taberna O Freixo . Tortilla de carrilleras. 4,00 €

. Tortilla de carrilleras. 4,00 € Roots . Bágoas de Carballeira. 4,00 €

. Bágoas de Carballeira. 4,00 € Central Park . Salpicroque. 4,00 €

. Salpicroque. 4,00 € Cervecería O Cribo. Bocado Ocribo. 4,00 €

En la pasada edición la Taberna Triay triunfó en el concurso, llevándose los premios a Mejor Tapa Recetario Picadillo y el premio de la votación popular por su Buñuelo a la vista y el de Mejor Tapa Creativa por su Triay Wonka. Como mención especial, el Malte Galera fue reconocido por su tapa Korokke galego.