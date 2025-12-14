La fiebre de las hamburguesas en A Coruña: "Solo se quedan las que tienen algo diferente que aportar"

La fiebre por las hamburguesas parece no tocar techo en A Coruña. Y eso que, si uno pregunta a quienes han estado dentro del negocio, muchos coinciden en lo mismo: ya pasó el gran pico de la moda. Aun así, la ciudad vive un momento dulce con más locales que nunca. En tres años se han multiplicado por tres el número de locales que venden hamburguesas.

Uno de los primeros en analizar esta tendencia fue Fran, el dueño de Efímero, que antes de lanzarse al proyecto se sentó a hacer números. Con datos en la mano vio que, en 2022, solo había una decena de hamburgueserías especializadas en la ciudad. Había hueco. Era el momento. "Ahora son unas treinta, sin contar aquellas que tienen dos o más locales, como pueden ser Carnivale, Pepita o Vicio. Así como Mc'Donalds o Burger King", explica.

Pero en aquel entonces, con tan solo diez en la ciudad, parecía que había oportunidad de crecer. Su apuesta fue clara: un concepto basado en colaboraciones mensuales con otros restaurantes para crear una hamburguesa distinta cada mes. De ahí el nombre. La idea funcionó, pero reconoce que el negocio ya no se sostenía solo. Y finalmente cerró este mismo verano.

Mientras él cerraba, veía como la oferta de locales con este producto seguía creciendo. Para él, lo que pasa ahora tiene una explicación sencilla: "Esto de las hamburguesas es una moda, y como todas las modas son cíclicas. Ya pasó el momento más alto. Solo se quedan las que tienen algo diferente que aportar".

Lo ve, por ejemplo, en el caso de Feypo, un clásico coruñés que reabrió este año reinventándose con el concepto smash burger tras años cerrado. Adaptarse o quedarse atrás.

Los pioneros: cuando la hamburguesa gourmet aterrizó en A Coruña

Pero antes de esta oleada reciente, hubo quien ya había detectado la oportunidad hace más de una década. Ahí aparece Luis Rodríguez, de Barlovento, que recuerda perfectamente cómo empezó todo.

"Fuimos pioneros", dice sin rodeos. Su proyecto arrancó detrás de la Domus en marzo de 2011, con espectáculos en directo y monólogos. Luego, en 2013, se mudaron y dieron forma a su gran apuesta: hamburguesas con pan rústico, carnes de calidad y elaboradas en el propio local. En definitiva: producto de cercanía.

"Evolucionamos con los panes, con el brioche… llevamos trece años con el mismo porque funciona", explica. Y su intuición no falló. "Dijimos esto va a funcionar seguro y así fue. Empezamos a recibir un montón de reservas. Éramos un local referente", asegura.

Luis recuerda que en aquel entonces en A Coruña había hamburgueserías de toda la vida, sí, pero no sitios que "le dieran la vuelta a la clásica hamburguesa"como ellos. Una tendencia que venía de ciudades más grandes como Madrid y que A Coruña adoptó rápido.

Hermes: destacar sin dejarse arrastrar

En ese camino de innovación, Luis también menciona a Hermes, que abrió en plena escalada postpandemia, en agosto de 2020. Este año cumplieron diez años desde que empezaron con su food truck en 2015 y hoy tienen una clientela fiel que no falla.

El secreto, dicen, está en destacar. "La gente está saturada con tanta hamburguesa. Hay muchos festivales, concursos, eventos… todo muy seguido. Pero la competencia es buena, nos mantiene creativos", explica.

En Hermes estrenan una hamburguesa nueva cada mes y cuidan la línea de siempre: producto mimado, constancia, identidad propia. Y eso, aseguran, les funciona.

Las clásicas de siempre

Pero sería injusto hablar de hamburguesas en A Coruña sin mencionar a los de siempre. Los que ya estaban aquí cuando nadie hablaba ni de gourmet, ni de smash, ni de pan brioche.

El Jumbo, por ejemplo. La H1 de Os Mallos abrió en 1973 y después llegó la H2 del Agra. A día de hoy mantienen sus míticas hamburguesas a tres euros. Y siguen llenando. Purificación Vidal, la dueña, lo resume así: "Nuestro éxito está en vender mucho, no en ganar mucho".

También está el Rogelio, conocido por sus bocadillos pero que nunca falló con sus hamburguesas. Son locales que sobreviven porque son parte del ADN de la ciudad. Y en parte cumplen la profecía de Fran: solo se quedan los que se diferencian.

Ya sea por precio, por concepto, por constancia o por historia, las hamburgueserías de A Coruña siguen evolucionando. Algunas vienen, otras se van, otras renacen. Pero la ciudad tiene claro que, moda o no, la hamburguesa ya forma parte del mapa gastronómico coruñés.