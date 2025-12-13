Dónde comer en A Coruña, según el cantante Xoel López

La voz de Xoel López viaja y hace viajar, pero siempre con las raíces bien asentadas en A Coruña. El cantante, cuya figura forma parte desde ayer del Belén Municipal de María Pita, atesora a sus espaldas más de dos décadas de trayectoria musical: pasó de cantar en inglés en Elephant Band a ser el vocalista de Deluxe para, más tarde, cantar con nombre propio por primera vez en Atlántico.

Caldo Espírito es el último trabajo del coruñés, que el pasado 4 de diciembre actuó en el Palacio de la Ópera interpretando los temas de este álbum intimista. Lo hizo justo un día después de haber recibido la figura que ya se puede visitar en María Pita. "Estou encantado de estar na miña casa", confesaba el artista.

El cantante, además, aprovechó la visita para firmar en el libro de honor de la ciudad con una emotiva frase: "Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa.A Coruña sempre no meu corazón, nas miñas cancións, en todos os versos desde sempre e por sempre. Grazas".

Pero este sábado no hablamos con Xoel López de música. Ni tampoco del mar que baña la costa coruñesa. El artista nos cuenta este 13 de diciembre cuáles son sus sitios preferidos para ir a desayunar, a tomar el aperitivo, a comer, a merendar, a cenar y a tomar una copa.

Dónde desayunar

Chocolate con churros Bonilla a la Vista.

El cantante es de Bonilla: "Esos churros y ese chocolate son un clásico ya de la ciudad. Además de los recuerdos que tengo asociados a los cumpleaños de mi infancia antes de que el mundo cambiara para siempre con las cadenas internacionales".

Dónde tomar el aperitivo

Interior de Ribera y Cía en A Coruña. @riberaycia

Ribera y Cía: Rúa Padre Feijoo, 2, 15004 A Coruña

"El aperitivo lo tomaría en el Ribera & Cía. Buenos vinos, cañas muy bien tiradas y unas tapas de tortilla muy ricas", señala con contundencia Xoel López.

Dónde comer

O'Secreto.

"Siempre en O'Secreto, es casa. O si quieres algo más alejado y tranquilo: El Sauce, en la Ciudad Vieja", recomienda Xoel López para ir a comer. ¿Y qué se debe pedir en cada uno? En O'Secreto, el cantante destaca el pulpo con cebolla y la ventresca de bonito, además de la atención, mientras que en El Sauce la tortilla y la ensalada o las croquetas, "que están de vicio", no pueden faltar.

Dónde merendar

Exterior de la Cafetería Manhattan, situada en la plaza de Pontevedra de A Coruña. Quincemil

Para merendar, el cantante recomienda un clásico entre los clásicos que lleva más de medio siglo sirviendo comida tradicional en la plaza de Pontevedra, donde los camareros van vestidos de etiqueta. "Desde ahí puedes ver la vida coruñesa cotidiana a través de sus amplios ventanales mientras disfrutas de un excelente sandwich mixto con huevo", destaca Xoel López sobre el Manhattan.

Dónde cenar

Interior de El Rincón del Reino. Cedida

El Rincón del Reino: Rúa Castiñeiras de Abaixo, 24, 15006 A Coruña

La lasaña de centolla es el símbolo por excelencia del local que el cantante recomienda para cenar, pero que invita a no perderse tampoco a la hora de comer: El Rincón del Reino. Caracterizado por su comida casera, Xoel López destaca el "increíble producto" que usan en este establecimiento para elaborar sus platos.

Dónde copear

Interior del Bristol en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Xoel López confiesa que, para tomar una copa, está "un poco perdido" y apenas tiene opciones, pero sí da dos recomendaciones: el Bristol, que este 2025 cumplió 30 años como un referente musical en la ciudad, y el Don Giorgio, con una bonita estética y con deliciosos cócteles para terminar el día.