Los restaurantes Terra y Costa da Egoa ganan el concurso Tapeando Carral 2025

El Concello coruñés de Carral ha dado a conocer las tapas ganadoras de Tapeando Carral 2025, una de las ediciones más exitosas del certamen, en la que se sirvieron más de 6.000 tapas entre los once establecimientos participantes.

La propuesta 'KM.0', del restaurante Terra, resultó ganadora del premio del jurado profesional, mientras que los Montadiños de pulpo, del establecimiento Egoa da Costa, fueron elegidos como la tapa más votada por el jurado popular. Por su parte, los premios del público recayeron en Alexis Míguez García, Nuria Insua Bello y Carolina Mosquera Caamaño.

El alto nivel de participación, con más de 6.000 tapas servidas a vecinos y visitantes de toda la comarca, ha llevado al Concello a estudiar la ampliación de los eventos de promoción de la hostelería local durante el próximo año, con el objetivo de reforzar y dinamizar un sector fundamental para la economía del municipio.

La concejala de Cultura, Comercio e Turismo, Isabel López, expresó su satisfacción por el éxito acadado: "Queremos agradecer o inmenso traballo realizado por todas e todos os nosos hostaleiros". Ademais, sinalou que desde el Concello "traballamos continuamente para apoiar os nosos locais, que constitúen un sector clave para a economía local e un importante punto de encontro para a nosa veciñanza".