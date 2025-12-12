Uno de los mejores restaurantes de lujo de España cambia A Coruña por A Laracha: "Serán dos locales en uno"

A Coruña dice adiós a uno de los mejores restaurantes de lujo de España. A Capela ha cerrado las puertas de su local de la calle Olmos apenas tres meses después de abrir. Pero este no es un adiós definitivo, sino un hasta luego, y es que este restaurante abrirá en A Laracha con un concepto que, tal y como nos cuenta su dueño Fran Naya, mantendrá la esencia del primer A Capela, el situado en Arteixo y que cerró en 2023 en un momento de gloria.

De hecho, en su momento Fran bajó la persiana sin hacer demasiado ruido. Su adiós fue una sorpresa para muchos de los amantes de la buena gastronomía. Y así lo ha vuelto a hacer en A Coruña, donde su despedida ha sido también muy silenciosa. Pero Fran ya tiene todo preparado para abrir de nuevo las puertas de su restaurante, ahora en A Laracha. Y, como no, lo hará de la mano de su mujer Leonor, artífices del éxito de A Capela original.

Apenas tres meses después de reabrir en el centro de A Coruña, han decidido trasladarse a un local más grande donde poder llevar a cabo el concepto gastronómico que querían desde el principio. "El local se nos quedaba pequeño y no encontramos ninguno en A Coruña, y surgió esta oportunidad fuera. Decidimos traspasar el local e irnos", nos cuenta Fran, quien nos confiesa que el paso por A Coruña era algo temporal porque el local, en el que antes tenían Efímero. by resultaba muy pequeño, pero lo cierto es que no esperaban encontrar uno adecuado tan pronto. De ahí que, pese a que llevaban muy poco tiempo abiertos en la ciudad, no dudasen en hacer las maletas y emprender el proyecto en otro municipio.

El local de A Laracha, tal y como nos adelanta Fran, busca recuperar el espíritu de A Capela de Arteixo, con una propuesta especializada en carnes premie y una atención exclusiva para los comensales, con pocas mesas y muy separadas para reservar la intimidad y vivir una experiencia gastronómica diferente.

El local de A Capela cerrado en la Calle Olmos Quincemil

Dos locales en uno: Farruco y A Capela

"Serán dos locales en uno", indica Fran. Y es que en A Laracha abrirán dos locales en un mismo espacio. Por un lado, estará el concepto más informal con 'Farruco', con zona de barra; y por otra, A Capela, un restaurante con 10 mesas. Además, cuenta con zona de terraza, donde en verano tiene previsto instalar una zona Chill Out. Dispone de parking propio, con más de una veintena de plazas de aparcamiento.

Y esto solo es el comienzo, porque Fran quiere crear en el sótano una especie de club de fumadores, con una bodega única.

"Por primera vez tendremos dos espacios como siempre había querido", señala Fran, quien a sus 50 años tiene el reto de iniciar de cero un nuevo proyecto gastronómico. Farruco abrirá sus puertas a mediados de enero mientras que para disfrutar de nuevo de la esencia de A Capela habrá que esperar hasta mediados de febrero.

Fran quiere abrir de nuevo las puertas de un restaurante que, en Arteixo, llegó a ser un referente de la gastronomía de lujo. Y es que A Capela se coló en el listado Travelers’ Choice 2022 Best of the Best de los mejores restaurantes de lujo de España, según Tripadvisor, uno de los portales de referencia en cuanto a opiniones de comensales se refiere.