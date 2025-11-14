El restaurante de A Coruña con mucha miga: una casa de comidas para disfrutar en familia

Una casa de comidas concebida como un espacio donde puede disfrutar toda la familia, como cuando estas unidades se reunían en torno a la mesa de los abuelos recordando tiempos pasados, o no tanto.

Este concepto es el que lleva haciendo triunfar a Miga, en A Coruña, desde hace casi diez años. El primer proyecto de Adrián Felípez, donde estuvo todos los días pegado a los fogones, ha ido evolucionando.

"Creo que es el momento más maduro de la existencia del restaurante, donde nos desnudamos del todo y nos ponemos a dar de comer. Nos vemos tan sumidos en sostenibilidad, cercanía, etc que al final nos hemos cansado después de 10 años y nos quitamos todas las prendas para dar de comer y beber", explica el chef.

La clave, a su juicio, está en el equipo. "Tenemos un equipo maravilloso en la cocina, que guisa y da sabor. Para nosotros es lo importante, el sabor, pero desde un punto de vista de partida que utiliza el sentido común como máxima, por eso usamos la cercanía".

Sus productos también aplican ese sentido común. "Yo soy de Baldaio y al final tengo al lado guisantes, y los productores no puedo dejar de hablar con ellos y me hablan de sus productos. Qué menos que traerlos a nuestra cocina", explica.

La selección de vino es otro de sus puntos clave, que marcan la diferencia, donde existen modalidades nacionales, internacionales y muy cuidadas.

La carta, en constante innovación

Su carta no puede abandonar los clásicos. Pero ello no implica que no incorporen novedades, para cubrir "nuestra inquietud como cocineros. No podemos dejar de pensar en qué cocinar o cómo utilizar cada producto, y ahí es donde sorprendemos a la gente con los productos de mercado y con algún fuera de carta con unidades muy limitadas", relata Felípez.

Un público muy amplio

El concepto de restaurante hace que Miga tenga un abanico de clientela muy amplio.

"Tenemos la suerte de manejar un abanico de clientela muy amplio. Siempre fue así. Defendí el momento, porque a mí me gusta mucho sentarme con toda mi familia a comer, desde los abuelos a los nietos. Aquí los niños no piden un menú de niños. Y los abuelos no tienen que pedir una patata cocida. Tenemos unos productos para todos y vemos que en nuestras mesas hay todo tipo de cliente con un target diferente", sentencia.