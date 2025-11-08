Dónde comer en A Coruña, según el artista Héctor Francesch

Héctor Francesch (A Coruña, 1977) es un artista autodidacta que mezcla pintura e ilustración.Su obra, marcada por colores planos y una estética cercana al cómic y la cultura popular, convierte lo cotidiano en arte con una mirada crítica y lúdica. Con más de dos décadas de trayectoria, ha expuesto en ferias como Art Madrid o Swab Barcelona.

Hoy deja de lado su creatividad artística para hacernos sus recomendaciones gastronómicas en la ciudad. Héctor nos acerca a sus sitios favoritos dónde desayunar, tomar el aperitivo, comer, merendar, cenar y copear.

Dónde desayunar

El Timón: el secreto de los mejores churros artesanos de A Coruña (y España) Picado

Héctor Francesch opta por un clásico para empezar el día: tomar unos churros en El Timón. "Era un lugar al que iba de pequeño y esos churros tan pequeñitos a mí son los que más me gustan". Reconoce que los de Bonilla, el otro gran clásico de la ciudad, también le gustan; pero se decanta por El Timón "por el recuerdo infantil".

Dónde tomar el aperitivo

Abre Milata Bonita, en A Coruña Quincemil

Milata Bonita: Pza. de San Agustín, 1

Bocatín: Rúa Alfredo Vicenti, 12,

A la hora del aperitivo, para Francesch "es imprescindible" Milata Bonita, en el mercado de San Agustín, "donde tomarte una caña bien tirada y una gilda que las tiene estupendas". De este sitio destaca también "el trato maravilloso de Victoria", así como el ambiente que crea en medio de la calle: "Es muy divertido". Ya en su barrio, se queda con el Bocatín: "Lo pasamos bien ahí, nos juntamos una serie de gente, nos reímos y lo pasamos bien". Destaca también la calidad de sus cañas, sus vinos y de su producto en general.

Dónde comer

Tasca A Toquera en A Coruña. Google Maps

Ya para comer, Héctor Francesch se pone "más romántico" y opta por la Tasca A Toquera, de la que destaca sus "inigualables vistas" y también su comida tradicional, que califica de buenísima. Destaca sus productos propios de la ría, como las almejas o los calamares. "La cocina de Elisa es estupenda y con esas vistas, pues como que todo sale mucho más rico", afirma.

"Después, otro otro tipo de homenaje con unas vistas también excelentes es la Taberna 5 Mares", nos comenta. Del restaurante de Luis Veira e Iria Espinosa destaca la elaboración del pescado: "Son unos verdaderos artistas". Y hablando de pescado, otro sitio que a Héctor le gusta mucho es el Paladar y Tomar, en Riego de Agua. : "Hacen el pescado muy bien, aunque yo ahí soy muy fan de tomar raya en caldeirada, que la hacen maravillosamente bien y normalmente siempre voy a tiro fijo".

Dónde merendar

Interior del Bristol en A Coruña. Carmen G. Mariñas

Y a la hora de la merienda, Francesch lo tiene claro: "Después de este recorrido lo que mejor me sentaría para merendar sería una caña en el Bristol con un poco de rock and roll y unos buenos colegas".

Dónde cenar

Pizza al taglio de Pizzería Alla Romana (Foto: Quincemil)

A la hora de la cena, este artista tiene varias opciones, uno de ellos es reciente, pero "me gusta mucho su propuesta", asegura. " Es una cosa muy sencilla, pero está muy bien hecha desde mi punto de vista y tiene platos tradicionales de toda la vida", nos comenta acerca de O Pateiro, en la Ciudad Vieja. Esta taberna mariñeira, situada en el antiguo local del Moreta, "además de mariscos, tiene el guiso de chopa, que es lo que yo suelo pedir allí porque es delicioso".

Después, para una cena rápida, recomienda la pizza de Alla Roma: "Está impresionante". "Es la que más me gusta. Yo creo que después de probar esa pizza no volveré a comer pizza napolitana, me quedaré con la masa romana", nos confiesa. Otro sitio por el que se decanta y que "sorprende mucho" es El Corcho, en Cuatro Caminos, del que destaca su carta de vinos, además de sus aceites; pero también su merluza en cazón: "Es una cosa divina"

Dónde copear

Terraza de La Mar Salada

Para Héctor resulta difícil elegir bares de copas porque hay muchos y muchos de sus amigos tienen bares, pero para él resulta imprescindible el Ummagumma, el local antes ocupado por La Gata. También frecuenta La Mar Salada y se deja ver por El Antiguo con sus amigos. Y Héctor no quería terminar su lista de recomendaciones "sin mandar un recuerdo a la desaparecida Barbería, donde muchos fuimos muy felices".