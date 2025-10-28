Un restaurante de A Coruña, sin sitio para reservas hasta enero: "Es un orgullo y una responsabilidad"

Se acercan los últimos meses del año y con ellos la época en la que todo encuentro y celebración se disfruta alrededor de una mesa. Cualquier excusa es buena para reunirse y disfrutar de un buen plato de comida y en el restaurante Terreo, ubicado en el centro de A Coruña, son testigos de ello. Este local ha colgado el cartel de reservas completas hasta el próximo año, no siendo posible reservar hasta el 21 de enero.

"Es algo habitual. Las reservas aumentan en fin de semana y en agosto y diciembre se suele reservar todo ya", cuenta su responsable. Quique Vázquez.

Durante esta época del año se suceden las fiestas de cumpleaños, los encuentros entre amigos y, ya desde el mes de noviembre, las cenas de Navidad. El chef explica que en las empresas son las primeras en hacer estas reservas "para no pillarse los dedos, porque luego la gente tiene celebraciones familiares y vacaciones".

Una de las elaboraciones del restaurante Terreo. Cedida

Estos meses con tanto ajetreo son, en el Terreo, un "orgullo y una responsabilidad".

Vázquez explica que llenar a medio plazo un restaurante con una capacidad para unos 30 o 40 comensales obliga a trabajar con mucha más anticipación, planificar vacaciones y ajustar calendarios. Por este motivo, el local se encuentra ahora mismo cerrado por vacaciones hasta el próximo 7 de noviembre.

A partir de la fecha, los fogones del establecimiento volverán a encenderse para elaborar preparaciones propias del otoño. "La naturaleza es muy inteligente. Nosotros trabajamos con el mercado, con lo que haya en el campo y en el mar. Ahora es la época de setas, espárragos, algo de caza, lubina, caballa...", explica.

Los afortunados que cuenten con una mesa reservada para los próximos meses en Terreo podrán degustar algunas de sus especialidades. "Lo más destacado son los pescados marinados o los arroces. He estado mucho tiempo por Valencia y me gusta cómo los hacen allí, así que trato de emularlos", admite el chef.

Quienes no tengan reserva tendrán que esperar a finales de enero del próximo año para probar sus platos que le han merecido a este restaurante un Sol de la guía Repsol por segundo año consecutivo.