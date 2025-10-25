Ofrecido por:
Dónde comer en A Coruña, según el jugador del Básquet Coruña Joe Cremo
El baloncestista estadounidense ya ha tenido tiempo en estos meses en la ciudad de disfrutar de su rica y variada gastronomía. Hoy nos traslada sus propuestas
Más dónde comer: Dónde comer en A Coruña, según el presidente de Hospeco, Agustín Collazos
Joseph ‘Joe’ Robert Cremo (Scotia, Nueva York, EEUU, 5 de noviembre de 1996) lleva apenas unos meses en A Coruña pero ya ha tenido tiempo de disfrutar de su gastronomía. El jugador del Leyma Básquet Coruña abandona por un momento la cancha para darnos a conocer aquello que más le gusta de la ciudad (gastronómicamente hablando)
Joe llegó al Básquet Coruña tras proclamarse campeón de Primera FEB con el San Pablo Burgos, logrando además el ascenso a la Liga Endesa.Formado en la NCAA, jugó tres años en Albany y uno en Villanova antes de dar el salto a la G-League con los Long Island Nets. En 2021 aterrizó en España para vestir la camiseta del Zornotza (LEB Plata) y, tras una brillante campaña, fichó por Tizona Burgos, donde consiguió un primer ascenso a LEB Oro.
Jugador con talento ofensivo, destaca por su manejo en el bloqueo directo, su eficacia desde el perímetro y su capacidad para generar ventajas en el poste bajo.
Pero hoy está aquí para acercarnos sus sitios favoritos de A Coruña para comer, cenar, tomar un aperitivo e incluso disfrutar de una copa siempre que se pueda.
Dónde desayunar
Para empezar el día, Joe suele optar por desayunar en casa. En caso de salir, opta por un local situado en la Casa del Agua: Lala Green. Allí opta por "tomar açaí o un sándwich". Una opción muy saludable para dar comienzo a un nuevo día
Dónde tomar un aperitivo
- La Rioja: Capitán Troncoso, 18
Dónde comer
- La Tabarra: Pr. das Atochas, 9,
Dónde merendar
Por la tarde, Joe no suele tomar nada. Y si quiere picar algo, "me limito a tomar en casa un yogur con fruta o granola".
Dónde cenar
- Sibuya: Pl. de la Galera, 21
- Bereket: Rampa Matadero, 10,
- Gonzaba: Av. Habana, 22
Dónde copear
- Amura: Cantones Village