Dónde comer en A Coruña, según el jugador del Básquet Coruña Joe Cremo

Joseph ‘Joe’ Robert Cremo (Scotia, Nueva York, EEUU, 5 de noviembre de 1996) lleva apenas unos meses en A Coruña pero ya ha tenido tiempo de disfrutar de su gastronomía. El jugador del Leyma Básquet Coruña abandona por un momento la cancha para darnos a conocer aquello que más le gusta de la ciudad (gastronómicamente hablando)

Joe llegó al Básquet Coruña tras proclamarse campeón de Primera FEB con el San Pablo Burgos, logrando además el ascenso a la Liga Endesa.Formado en la NCAA, jugó tres años en Albany y uno en Villanova antes de dar el salto a la G-League con los Long Island Nets. En 2021 aterrizó en España para vestir la camiseta del Zornotza (LEB Plata) y, tras una brillante campaña, fichó por Tizona Burgos, donde consiguió un primer ascenso a LEB Oro.

Jugador con talento ofensivo, destaca por su manejo en el bloqueo directo, su eficacia desde el perímetro y su capacidad para generar ventajas en el poste bajo.

Pero hoy está aquí para acercarnos sus sitios favoritos de A Coruña para comer, cenar, tomar un aperitivo e incluso disfrutar de una copa siempre que se pueda.

Dónde desayunar

Para empezar el día, Joe suele optar por desayunar en casa. En caso de salir, opta por un local situado en la Casa del Agua: Lala Green. Allí opta por "tomar açaí o un sándwich". Una opción muy saludable para dar comienzo a un nuevo día

Dónde tomar un aperitivo

La Rioja: Capitán Troncoso, 18

A la hora del aperitivo o vermú antes de comer, el jugador no se aleja mucho de casa y se queda en La Rioja, un bar en Capitan Troncoso, al lado de María Pita. "Me gusta la tortilla con jamón y queso", asegura.

Dónde comer

IMG_5113

Y para comer, La Tabarra. Siempre elige el menú del día: "La comida es increíble y por 13 € es una buena oferta". Para comer, confiesa, siempre se queda con las propuestas más sencilla: "Principalmente pollo con arroz y ensalada con fruta, aguacate y mozzarella".

Dónde merendar

Por la tarde, Joe no suele tomar nada. Y si quiere picar algo, "me limito a tomar en casa un yogur con fruta o granola".

Dónde cenar

Asador Gonzaba en A Coruña (Foto: Quincemil)

Las opciones son muchos más variadas a la hora de cenar. Y es que el americano opta por comida asiática pero también es amante de la buena carne. "Si voy a comer sushi, mi sitio favorito es Sibuya", afirma. Y para comer comida española, lo tiene claro: Bereket y Asador Gonzaba: "Son los dos sitios que más me gustan en Coruña". Bereket, por su chuletón. Y del Asador Gonzaba, destaca su "increíble pulpo" y la carne "de muy buena calidad".

Dónde copear

Amura: Cantones Village

Y para tomar una copa, Joe se queda con el Amura: "tiene buen ambiente para tomar una copa por la noche con los compañeros o si vienen amigos de visita". "Es un sitio más fiestero", afirma. Él no es de copas, sino de cerveza con limón: "Es mi favorita".