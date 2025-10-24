Abre en A Coruña Zócalo Mexcalería, un bar con cócteles, aguas frescas y mucho sabor mexicano

El establecimiento está especializado en coctelería hecha con los dos licores más conocidos resultantes del agave, tequila y mezcal, además de ofrecer aguas frescas de varios sabores, cervezas mexicanas y tepache

Un bar mexicano con el que viajar a Ciudad de México o a Oaxaca a través del paladar. Así es Zócalo Mexcalería (calle Pastoriza, 13), la nueva propuesta de Diego Hernández Lombao y Domingo Carbonell en A Coruña en la que los protagonistas son los cócteles elaborados con tequila y mezcal pero donde también es posible degustar cervezas mexicanas, aguas frescas de varios sabores y tepache, todo ello acompañado por algo para picar.

"Zócalo es un bar mexicano al que le hemos dado el apellido de Mexcalería, que es un guiño a las mezcalerías que te encuentras en México. Hemos jugado con ambas palabras y nos ha encantado cómo suena", explica Hernández Lombao, que junto a Carbonell es fundador y administrador de Pistola y Corazón S.L., al que también pertenece el restaurante Zicatela (calle Emilia Pardo Bazán, 10).

Precisamente, la decoración de este nuevo local va en la línea de Zicatela. "Queríamos no caer en los tópicos de siempre cuando se habla de México, sino que cuando entrases en nuestro local sintieses estar entrando en uno en Ciudad de México o Oaxaca", señala Diego Hernández, que concreta que Zócalo es como se llama a la plaza central de una ciudad en México, por lo que el nombre fue algo "casi instantáneo".

Viajar a México a través de sus bebidas

Zócalo Mexcalería ofrece coctelería con los dos licores más conocidos que resultan del agave: tequila y mezcal. "Por un lado estamos especializados en margaritas de varios tipos, con ingredientes caseros, y por el otro hacemos otros cócteles clásicos sustituyendo el licor original por tequila o mezcal, aunque ofrecemos la posibilidad de tomar dicho cóctel original también. Tenemos una carta corta pero todo es casero, todos los zumos y siropes los hacemos aquí", explica su responsable.

Las personas que prefieran las opciones sin alcohol también pueden disfrutar del local, donde será posible degustar los cócteles en versión cero alcohol y aguas frescas de varios sabores. "El agua fresca es muy popular en México, es una alternativa casera y natural a los refrescos, los elaboramos nosotros con fruta, agua y hielo", señala Hernández.

Decoración de Zócalo Mexcalería. Cedida

Todas estas opciones se complementan con más sabor a México a través de las cervezas mexicanas, las micheladas, el tepache (que es una bebida típica de México hecha a base de piña y especias y con una graduación menor a 1%) y una colección de los mejores tequilas y mezcales del mercado. Una oferta que los socios irán aumentando a medida que viajen a México y consigan "rarezas que compartir con nuestros clientes".

Los clientes de Zócalo Mexcalería, además, pueden disfrutar sus bebidas acompañándolas con algo para picar, disfrutando la comida con las manos. "Tendremos guacamole, nachos de varios tipos y dulces. Nos hemos apoyado en nuestro hermano mayor, Zicatela, y en nuestro jefe de cocina, Rubén Montero, para que lo que tengamos esté a la altura", explica el responsable de este nuevo local.

Abierto de miércoles a domingo

Zócalo Mexcalería abre sus puertas hoy viernes. El horario es miércoles y jueves de 18:00 a 01:00 horas; viernes y sábados de 16:00 a 03:00 horas; y domingos de 13:00 a 20:00 horas. Una forma única de disfrutar de una rica bebida con sabor a México en un establecimiento que sus propietarios no descartan que se pueda reservar para eventos privados en el futuro, una vez hayan cogido el pulso a la plaza.

Esta nueva coctelería se convierte en el complemento perfecto de Zicatela. Abierto el 31 de octubre de 2018, este local ha logrado encontrar su hueco en la ciudad y cuenta con una clientela fiel. "Ofrecemos antojos y tacos mexicanos a nuestra manera, destacando nuestro taco gobernador, por el que hay personas que vienen cada semana, y la margarita clásica, que es la que ahora importamos a Zócalo y con la que queremos conquistar al público otra vez", explica Diego Hernánez.