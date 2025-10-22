Un clásico de la noche coruñesa suma el açaí a su menú nocturno: 24 horas de futra brasileña y burgers

A Rubia Enxebre es uno de esos locales de hostelería que aparece cuando más lo necesitas. Abierto de jueves a domingo las 24 horas del día, está ahí al mediodía, cuando el hambre aprieta y te decantas por alguno de sus cortes de pizza; por las noches, para descansar de un largo paseo por la Marina; y de madrugada, después de pasar toda la noche bailando y se te antoja una de sus hamburguesas con patatas bañadas en salsa hasta más no poder. Todo lo que apetece antes de irse a dormir.

Sus burgers son la mejor cura para la resaca, pero ahora también lo serán sus açaís. El clásico de la noche coruñesa pasará a vender, a partir de hoy, el famoso bowl de la fruta brasileña que tanto ha conquistado a la ciudad en los últimos años. Con su aportación, la moda de los açaís crece en A Coruña y se suma al carro de lo healthy, sin perder sus dos platos estrella: "Las burgers de ternera gallega y las patatas de Coristanco".

Así lo aclara Marisa, quien, junto a su marido Rodolfo, abrió este negocio hace alrededor de cuatro años y continúa ahora con un extra en su carta. Los dos, venezolanos, hijos de migrantes que retornaron, han buscado darle su toque latino al local con el açaí, que aseguran que llega desde Portugal a través de una cooperativa de açaí orgánico extraído en Brasil.

"Nosotros producimos el helado aquí, endulzándolo con stevia y un toque de guaraná", cuenta Marisa. A esto se le pueden añadir los toppings que desees según el tamaño que escojas (en caso de querer crear tu propia mezcla), o escoger entre los bowls ya creados, que pueden ser de mango, frutos rojos y demás. Los precios van desde los 5,5 euros hasta los 12 euros el más grande.

El horario de apertura seguirá siendo el mismo: los miércoles de 10:00 a 23:00 horas y de jueves a domingo, las 24 horas del día. Así que, si eres de los que recurren a A Rubia Enxebre en tus salidas nocturnas, ahora tienes una opción más saludable para que esas mañanas de domingo no sean tan duras: un açaí bien fresquito para matar el hambre y dejar el estómago feliz. Algo que no dudó en hacer Beéle la única vez que visitó la ciudad de A Coruña.

Beéle junto al equipo de A Rubia Enxebre Cedida

Igual que lo hacían antes, el equipo de Marisa y Rodolfo abrirá la ventana de la Marina para ofrecer su, ahora ampliada, carta para satisfacer a esos hambrientos estómagos a altas horas de la madrugada de viernes o sábado por la noche.