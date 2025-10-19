El restaurante Adega Lastras gana el concurso de la tortilla de Betanzos (A Coruña)

El cocinero Pedro Miño, del restaurante Adega Lastras, se coronó este domingo, 19 de octubre, con el título de la 'Mejor Tortilla de Betanzos 2025', en la XV Semana de la Tortilla de Betanzos.

El restaurante consigue este reconocimiento por primera vez, en una final que puso el broche de oro a una edición marcada por la altísima calidad de los 14 locales participantes. La final, celebrada este domingo y retransmitida en directo por los canales de comunicación del Concello, enfrentó a los cinco seleccionados por el jurado semanal: A Cova do Frade, Burger City Café Segundo, Mesón Avenida, Restaurante Casanova y el ahora campeón, Adega Lastras.

El jurado profesional, compuesto por el chef estrella Michelín Luis Veira; Antonio Amenedo, del Pazo de Santa Cruz de Mondoi; y Gerardo Quintela, del Bar Quintela de A Coruña, destacó, tras la cata a ciegas, la gran igualdad de la final, en la que solo sutiles matices lograron diferenciar a la tortilla ganadora de sus rivales. El plato de Adega Lastras fue el que finalmente consiguió alzarse con la victoria.

El secreto del éxito de su tortilla radica en una receta precisa y depurada: 700 gramos de patata cortada en trozos de 2 milímetros, combinados con once huevos y cuatro yemas, además de sal y aceite.

La victoria se revistió de un hecho excepcional: su tortilla no solo fue la favorita en la final, sino que también fue la más valorada por el jurado semanal que tuvo la difícil tarea de elegir a los cinco establecimientos aspirantes. Esta doble coincidencia subraya el consenso en torno a la excelencia del producto presentado por Adega Lastras.

La alcaldesa, María Barral, junto a la concejala de Promoción Económica, Anxeles Veiga, entregó el título de ganador a Pedro Miño García como cocinero de Adega Lastras, así como al segundo clasificado, Burger City Café Segundo y al tercero A Cova do Frade. Todos ellos recibieron, además del premio institucional, un lote de productos del patrocinador aceites Abril.

El cuarto y quinto clasificados fueron Mesón Avenida y Restaurante Casanova.

Además, el pasado sábado David Teijo Regueiro se proclamó ganador del premio a la 'Mellor tortilla caseira' del certamen y a la que se presentaron un total de doce participantes.

Desde el Concello de Betanzos destacan la gran participación en el evento, tanto de los establecimientos de hostelería como del público, que durante toda la semana pudo degustar las tortillas y participar en los sorteos. Como novedad, esta edición incorporó la aplicación móvil 'GastroBetanzos', disponible para Android y iOS, que permitió a la clientela votar por su favorita en la categoría de 'Mejor tortilla popular' y optar a sorteos de experiencias gastronómicas y lotes de productos.

Con esta victoria, Adega Lastras se incorpora a la historia de este certamen gastronómico que ya cumple 15 ediciones, consolidando la Tortilla de Betanzos como uno de los iconos culinarios no solo de Galicia sino de España, como destacó el jurado profesional. En los próximos días se dará a conocer el establecimiento ganador del premio a la 'Mejor Tortilla Popular', elegido directamente por los votos de la clientela a través de la nueva aplicación.