Dónde comer en A Coruña, según la presidenta de las Amas de Casa e Hija Adoptiva, Rosa Otero

Rosa Otero, en la sede de la Asociación de Amas de Casa de A Coruña. Quincemil

No hay nadie en A Coruña que no la conozca, y desde este mes de octubre es Hija Adoptiva de la ciudad. Rosa Otero es un indiscutible valor social de los coruñeses, respetado y querido, tras más de medio siglo combatiendo contra la droga desde la Asociación Antonio Noche y después de dos décadas al frente de la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de A Coruña.

En la sede de esta entidad en el Cantón Grande, en actos públicos con personalidades, en charlas o conferencias o en su farmacia del barrio de O Castrillón: ahí se puede encontrar a Rosa Otero.

Hogareña y familiar, pero infatigable y dinámica en representación de sus compromisos sociales, es de las personas que prefieren alimentarse en casa ("no soy de comer fuera"), de la que le basta "un descafeinado en cualquier parte" para merendar, pero cuando no lo puede hacer en su cocina o su comedor tiene sus lugares predilectos en la ciudad.

Dónde desayunar

Un establecimiento de Sanbrandan en A Coruña.

Si a primera hora del día necesita estar en el centro de A Coruña, "normalmente" Rosa Otero desayuna en el Sporting Club Casino, en la sede de la calle Real, del que es socia y donde la tratan "siempre bien", aunque cuando no lo hace "en casa" encuentra agradables lugares para los primeros bocados muy cerca de la farmacia que hace cinco décadas abrió en O Castrillón.

Dónde tomar el aperitivo

Entrada de la sede del Casino en la calle Real. Quincemil

"Generalmente no tomo aperitivos, pero si me invitan voy a donde me llevan". En este momento del día el céntrico Casino vuelve a ser protagonista, siempre "con buena compañía".

Dónde comer

Restaurante A Chispa, en A Coruña. Google Maps

Cómo no, el Casino es también una buena opción para comer. Pero cuando toca salir de casa en familia, con hijas y nietas a la mesa, a Rosa Otero le gusta mucho A Chispa, entre Eirís y O Castrillón. "Tienen todo muy rico, pero yo pido siempre chuletas o costilla de cerdo. Más bien me gusta la comida casera".

Dónde cenar

Restaurante del Hotel NH Finisterre.

Por lo general, Rosa Otero cena en casa tranquilamente, pero a veces su actividad social la obliga a acudir a eventos a los que suceden cenas con bastante gente a las que está invitada. "Con más frecuencia", estas cenas coinciden en el hotel NH Finisterre, Palexco o el Casino. "Llevo muchos años yendo al Finisterre, un sitio muy atractivo en el que conoces a mucha gente y donde el trato es muy bueno".